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房子贈與量連三年增加 原來富爸媽這麼想

新泰王舊政治？當「王權」成泰國民主的隱憂

龍介供乎你聽／扁柯同台藏機鋒 暗諭北高市長將對決？

2019-05-07 10:24聯合新聞網 綜合報導

挑戰2020總統大位，藍綠兩黨初選階段，內部競爭皆激烈。主打白色力量的台北市柯文哲是否將冒出頭，挑戰藍綠出線者？前總統陳水扁為何拿開車和搭高鐵，暗諭兩位直轄市長可能對決？阿扁出手又對2020大選帶來哪些變數？謝龍介議員陪您一起看時事觀風向。

●每周二下午，鎖定聯合新聞網、聯合報直播單元《龍介供乎你聽》。

國民黨台南市黨部主委謝龍介。聯合報系資料照片／記者鄭維真攝影
國民黨台南市黨部主委謝龍介。聯合報系資料照片／記者鄭維真攝影
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謝龍介高鐵柯文哲北市陳水扁
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