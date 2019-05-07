龍介供乎你聽／扁柯同台藏機鋒 暗諭北高市長將對決？

2019-05-07 10:24 聯合新聞網 綜合報導



挑戰2020總統大位，藍綠兩黨初選階段，內部競爭皆激烈。主打白色力量的台北市長柯文哲是否將冒出頭，挑戰藍綠出線者？前總統陳水扁為何拿開車和搭高鐵，暗諭兩位直轄市長可能對決？阿扁出手又對2020大選帶來哪些變數？謝龍介議員陪您一起看時事觀風向。

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