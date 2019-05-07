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林濁水酸：連勝文適合幫韓國瑜 征服宇宙發大財

2019-05-07 09:00聯合報 記者林麗玉╱即時報導

高雄市長韓國瑜的自經區發大財言論，引發綠營抨擊，國民黨中央委員連勝文在臉書指控林濁水等老綠男，沒有專業抹紅韓國瑜，不懂裝懂。林濁水今天臉書酸連勝文，從年輕人角度，連韓兩個一樣老，還說他能力強到太適合幫韓國瑜征服宇宙，以致兩人惺惺相惜。

林濁水表示，他曾說韓國瑜是連勝文2.0，想不到許久沒新聞的連勝文氣壞了，跳出來駡他「老綠男」。林表示，「這一點我完全承認年紀不小了；但是不免也啼笑皆非」。

林提到，讓他覺得啼笑皆非的理由有三點，第一點，連適合駡他這一點嗎？想想5年前tvbs選前民調，20～29年輕人僅21%支持連、67%支持柯，今天民調，連勝文大大認同的韓，年輕人的認同率仍然大大輸柯。可見從年輕人角度，連韓兩個一樣老。林提到，年不年輕的重點，人家看的是心理的、知識的，如果心理知識老態龍鍾，要靠年紀賣年輕是行不通的。

林表示，第二點理由，2.0就是升級版的意思，說韓國瑜是升級版就那麼生氣，那麼說韓是連聖文的0.9版，會不會比較不氣？那沒有關係，他就這樣改好了：韓國瑜=連勝文0.9版。

第三點理由，林濁水表示，連説他沒財經知識，這他完全大方地承認不是專業；至於連勝文，2014年時強調在外商金融公司工作了很久，公司老是不派給他工作，以致於一天到晚沒事幹，他這樣強調，似乎要證明他的能力高強到，公司找不到適合他那麼高強的能力可做的工作。

林也酸連勝文，這一點連倒「老實」到令人佩服，能力也確實強到可以「征服宇宙」，𣎴適合地球上的業務，可見太適合大大幫韓國瑜去征服宇宙了，以致於兩人惺惺相惜，加油了，高雄、台灣、宇宙一起發大財！

民進黨前立委林濁水。本報資料照片
民進黨前立委林濁水。本報資料照片
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韓國瑜連勝文林濁水
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