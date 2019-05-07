2020從高雄輸起?孫大千：韓國瑜仍是國民黨最強棒

2019-05-07 08:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



美麗島董事長吳子嘉分析高雄市民的最新民調指出，高雄市長韓國瑜在高雄輸給蔡英文總統，這是非常大的新聞，代表韓國瑜會從高雄開始輸起。國民黨前立委孫大千今在臉書指出，感謝吳子嘉善意的提醒，但「我們也沒有必要自己嚇自己。」

孫大千說，從另外一個角度來解讀美麗島電子報最新針對高雄市民的民調結果，可以得到幾個結論：

第一，韓國瑜的支持度和國民黨的支持度，是具有高度連動的效應，也就是說，這段期間黨內人士對韓國瑜的攻擊，不但造成了韓國瑜民調結果的微幅下滑，同時也影響到了國民黨本身的支持度。

第二，韓國瑜在高雄市的信任度或滿意度漸漸有「回歸藍綠」的趨勢。主要的原因是，韓國瑜已經成為民進黨2020年大選的首要假想敵，來自對手的各種攻擊，讓他從原本是超越藍綠的市長，變成藍綠壁壘分明的總統候選人。就好像，如果現在桃園市長鄭文燦宣布成為民進黨總統的候選人之一，那麼他在原本桃園的高民調必然也會立刻下跌，變成藍綠各自歸隊。所以，實在不需要大驚小怪。

第三，從這分民調數據當中，也可以看出一個趨勢。就是，韓國瑜支持度的「抗跌性」還是相當堅強，這代表了在高雄市有將近半數的民眾是堅定地支持韓國瑜。這是韓國瑜相較於其他藍營天王的一個重大優勢。

第四，高雄市一向是民進黨傳統的重要票倉，韓國瑜以一位藍營總統候選人的角色，能夠在高雄市和民進黨分庭抗禮，已經相當不容易。只要南台灣的選票能夠打平，哪怕是小輸，韓國瑜都可以穩操2020年的勝券。什麼「代表韓國瑜會從高雄開始輸起」的推論，恐怕太過於武斷了。