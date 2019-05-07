韓粉接小孩？ 議員徵求如何回韓粉，結果...韓粉都來了

2019-05-07 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



有網友在高市議員簡煥宗臉書留言辱罵，並嗆聲要幫議員「接小孩」；簡煥宗昨天在議會總質詢時哽咽痛斥，「誰動我的小孩，我一定跟他拚命」。

簡煥宗昨晚在臉書貼文，監督市政與議會質詢，是議員的職責所在，每次質詢結束後，我們也會將影片上傳，向市民朋友報告。但近日監督市政的發言，吸引許多韓粉「出征」，在粉專留下謾罵的言論。

他說，我們決定蒐集韓粉的留言，也強力徵求回覆韓粉留言的方法。

民進黨高雄市議員鄭孟洳留言問，「有沒有考慮開放共同作者？」簡煥宗則回說，「臉書沒有辦法開放共同作者。但阿洳議員如果要投稿，小幫手一定會協助刊登唷，一起來徵求50個回覆韓粉留言的回答」。

不過，簡煥宗貼文不僅沒有熄火，反倒如引戰文，引來更多自稱韓粉的網友貼文質疑。有人質疑，「報警好嗎？我是韓粉，你一再說韓粉威脅，但我沒有，麻煩報警，不然會讓人覺得你在自導自演。」

「可以麻煩請您直接報案嗎？不要什麼事都說是韓粉好嗎？這樣很廉價且毫無公信力喔！」

「簡一元是不是好好關心研究怎麼去向前市長陳菊討一討高雄3300億的公道?虧你還是花媽的子弟兵，怎麼這樣侮辱高雄人？還有臉在高雄市議會哭哭啼啼，丟死臉了。」