扮柯南抓「假韓粉」 她發現黑韓粉專竟出現綠議員LOGO

2019-05-07 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國民黨台北市議員游淑慧上午在臉書貼文，連議員都淪為「議450」（1450）的網軍嗎？照片有真相，大家來找碴。

游淑慧指出，「朕治腦殘中心」是專門「捧蔡英文、黑韓國瑜」的粉專，4月15日貼文批評友韓議員邱于軒，PO文中上傳了一段于軒質詢影片的「側錄」，側錄地點的場地背景居然出現「民進黨市議員簡煥宗煥然一新」的LOGO。

游淑慧質疑，議員辦公室變成黑韓假新聞的製造基地嗎？還是議員本身就是1450的網軍頭子？

簡煥宗有沒有自導自演被網軍威脅？這個粉專跟他的關係，他應該出面說明吧。

游淑慧貼文如下：

•朕治腦殘中心：一個專門捧蔡英文、黑韓國瑜的粉專。

•該粉專在4月15號Po文批評友韓議員邱于軒，PO文中上傳了一段于軒質詢影片的「側錄」！

•請注意、請注意⋯側錄地點的場地背景⋯⋯居然出現「民進黨市議員簡煥宗-煥然一新」的LOGO！

對，就是那一位哭哭啼啼說有韓粉威脅的大議員！

是議員辦公室變成黑韓假新聞的製造基地嗎？還是議員本身就是1450的網軍頭子？

我不知道，簡大議員有沒有自導自演被網軍威脅，但這個粉專跟他的關係，他應該出面說明吧！