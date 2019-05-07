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大選抹紅戰再起 韓國瑜、郭台銘的兩岸主張挺得過圍剿嗎？

扮柯南抓「假韓粉」 她發現黑韓粉專竟出現綠議員LOGO

2019-05-07 07:42聯合報 記者林政忠╱即時報導

國民黨台北市議員游淑慧上午在臉書貼文，連議員都淪為「議450」（1450）的網軍嗎？照片有真相，大家來找碴。

游淑慧指出，「朕治腦殘中心」是專門「捧蔡英文、黑韓國瑜」的粉專，4月15日貼文批評友韓議員邱于軒，PO文中上傳了一段于軒質詢影片的「側錄」，側錄地點的場地背景居然出現「民進黨市議員簡煥宗煥然一新」的LOGO。

游淑慧質疑，議員辦公室變成黑韓假新聞的製造基地嗎？還是議員本身就是1450的網軍頭子？

簡煥宗有沒有自導自演被網軍威脅？這個粉專跟他的關係，他應該出面說明吧。

游淑慧貼文如下：

•朕治腦殘中心：一個專門捧蔡英文、黑韓國瑜的粉專。

•該粉專在4月15號Po文批評友韓議員邱于軒，PO文中上傳了一段于軒質詢影片的「側錄」！

•請注意、請注意⋯側錄地點的場地背景⋯⋯居然出現「民進黨市議員簡煥宗-煥然一新」的LOGO！

對，就是那一位哭哭啼啼說有韓粉威脅的大議員！

是議員辦公室變成黑韓假新聞的製造基地嗎？還是議員本身就是1450的網軍頭子？

我不知道，簡大議員有沒有自導自演被網軍威脅，但這個粉專跟他的關係，他應該出面說明吧！

有專門黑韓市長的粉專，有議員哭哭啼啼被網友威脅，高雄市的刑警大隊應該動起來了！

國民黨台北市議員游淑慧質疑，黑韓粉專竟與他有關？圖/取自游淑慧臉書
國民黨台北市議員游淑慧質疑，黑韓粉專竟與他有關？圖/取自游淑慧臉書
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游淑慧韓國瑜民進黨
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