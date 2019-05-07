深夜傳影片 蔡英文：盡最大力量保衛台灣主權

2019-05-07 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨總統初選競爭激烈，蔡英文總統最近積極以LINE訊息與民眾溝通，今天（5月6日）深夜約11點30分，她發了影片向大家道晚安，並說了些悄悄話。

蔡總統說，前天她詢問各位LINE的好朋友，有沒有什麼話要對她說，結果收到9500封訊息，「謝謝你們的訊息，無論是加油鼓勵，或者是對於施政的疑問，我都有收到了！」

蔡總統也透過影片回答民眾疑問，包括居住正義、主權、假訊息以及自經區，一邊說，旁邊還響起貓咪走路的鈴鐺聲。

蔡總統表示，有人擔心社會住宅太少，政府已經加緊速度建構社會住宅，正在興建兩萬多個，希望到明年底可以有四萬戶，可以提供給年輕朋友，還有八萬戶是包租代管，總共在八年之內要做二十萬戶。

關於主權，蔡總統說，「只要蔡英文做總統，你們不用擔心主權，蔡英文一定盡全力，一定會盡政府最大的力量保衛台灣主權。」

蔡總統也回覆關於假消息的提問，她說，目前政府已經多管齊下，行政院正在全面修法，相關法律只要涉及到公共利益，都會在相關法律加註、增加或修改條文，讓傳遞不實消息的人受到處罰，也請國安單位對這些不當消息來源進行調查，政府也告訴這些監理機構，人民的期待是有效進行執法。假訊息這件事情讓社會很不安，也全方位來處理。

至於最近高雄市長韓國瑜主張在高雄設自經區，蔡總統再次表達反對意見。她表示，政府態度很明顯、清楚，是抱持反對態度，不能讓自經區的出現使台灣貨跟中國貨分不清楚，以至於台灣的貨品在世界市場上，受到適用在中國貨上面的一些抵制。