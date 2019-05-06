影／最新民調韓國瑜輸蔡、賴 吳子嘉：藍綠回歸基本盤

2019-05-06 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝育炘 ╱即時報導



美麗島董事長吳子嘉分析，從高雄市民的最新民調結果看，2020若韓蔡對決，總統蔡英文獲得42.5％支持度，贏韓國瑜3個百分點，這份民調顯示，韓國瑜在高雄已經失去部分優勢。圖／《POP撞新聞》製作單位提供 分享 facebook

韓國瑜上任4個多月來爭議不斷，美麗島電子報董事長吳子嘉今(6日)上廣播節目，公布針對高雄市民進行的最新民調，若是韓國瑜和蔡英文兩人在2020大選PK，竟然爆冷門由蔡英文42.5%，擊敗韓國瑜的39.5%，跟賴清德對決，韓國瑜民調支持度39.9%、也低於賴清德的44.0%，兩人差了4.1個百分點。

吳子嘉表示，這樣的結果代表韓國瑜已經在高雄失去優勢，在本命區同時輸給蔡、賴兩人是非常離譜的事，另外針對信任度調查，相信韓國瑜的人佔44.1%，不相信的人佔了48.2%，顯見韓國瑜在高雄信任度已被逆轉，連帶藍綠在高雄好感度，也由去年九合一大選後，由藍勝出後再度翻轉，吳子嘉認為這樣的情況代表藍綠基本盤已經回歸，而且在當地，86.9%泛藍民眾相信韓國瑜，但同時也有86.2%的泛綠民眾對他表示不信任，藍綠對峙、仇視的狀況相當嚴重，吳子嘉更拿韓國瑜日前說「屁眼看假韓粉」，酸說原來韓市長「屁眼居然有視覺功能，這個重大發現可以請柯文哲去檢查」。

最後吳子嘉表示，日前吳敦義已經拋出，不會讓韓有特權，只要參選一定要繳作業費，而且一定要登記，在這樣的情況下，韓國瑜要參加國民黨初選的困難度大幅提高，最後可能會直接放棄。