連勝文：林濁水等老綠男不懂裝懂 抹紅韓國瑜

2019-05-06 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜針對自經區發大財的言論引發社會關注以及綠營抨擊。國民黨中央委員連勝文在臉書指控老綠男沒有專業，就會抹紅韓國瑜，不懂裝懂。

連勝文臉書全文：

綠營當中的老綠男，類似林濁水這種人，除了台獨之外，沒有任何專業，對財經事務不了解也沒能力，想做官但連自己人都覺得不好，不給他們官做，只能憤世嫉俗一輩子，到處亂罵，過去污辱我，現在抹紅韓國瑜市長！

其實這些老綠男因為年紀大了，可能忘了從小老師告訴他們，對自己不懂的事情可以問，不用裝懂！自己沒有能力做到的事情，不代表別人沒有能力做；自己沒有一個有創意的頭腦，不表示別人跟你一樣呆！最重要的是，不管有沒有搞懂別人在做什麼，不要去扭曲或變造別人的發言！因為這樣並不會讓你變得比較不可憐！

有關自由經貿區的議題，其實牽扯到的是台灣所面臨最困難也最迫切的挑戰，那就是鬆綁與自由化！可笑的是，這幾個字在台灣已經被所有的政治人物喊了近20年了，卻從沒有真正成功！官僚體系低效能的問題，不但無法改變，有時候官僚遇到像柯文哲這樣無厘頭的人時，也只能跟著一起裝瘋賣傻！

這也是為什麼會提出自由貿易區的概念，利用「經濟特區」的方式，在「規劃好」的「特定區域」及「特定產業」內，鬆綁落後法令，解除不必要的限制，讓台灣經濟可以脫離過去幾十年所背負的各種沉重枷鎖，並扭轉臺灣被排除在全球各種自由貿易協定外的劣勢！

講到貿易及經濟的自由化，就必須面對全世界，而任何讀過書的人都知道，這個世界上有個地方叫做中國！所以如果把中國大陸排除在外，那還叫什麼自由化？如果真的擔心自貿區會有太多的陸資，那就必須透過管理，並利用台灣的優勢，同時吸引大陸以外的資金及人才，進入台灣的自貿區。而所謂「洗產地」，不是可以更加顯示「Made in Taiwan」比「Made in China」附加價值更大、品質更高嗎？

當同時有包含大陸及世界各地的人才及資金在台灣的時候，不只能夠繁榮台灣本地的經濟，由於世界列強都有龐大的利益在此，也實際上更加確保了台灣的安全！

綠營的老綠男或者是小綠覺青們，大概嚮往的是像北韓一樣的台灣社會主義共和國，因為可以築起高牆，確保一黨執政！但我真的建議這些人去北韓看一看，才會了解到當北韓都想有所改變的時候，他們這群人應該很快就會被這個世界所淘汰！