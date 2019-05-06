【重磅快評】陳明通完美示範什麼叫「竹篙湊菜刀」

2019-05-06 18:14 聯合報 主筆室╱即時報導



鴻海董事長郭台銘日前赴美，首度以參選人的身分對兩岸的定位，被特定媒體截取「台灣是中國不可分割的一部分」下標，陸委會主委陳明通上午表示「台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，請郭台銘不要在國際社會傳達錯誤訊息」；郭台銘下午反擊，指陳明通扭曲他的發言，故意內行人說外行話。

且不論陳明通是「真不通」還是「假不通」中華民國憲法與兩岸人民關係條例，以主委高度如此玩弄文字遊戲，簡直就是在向國人示範什麼是台語俗諺「竹篙湊菜刀」，擔任陸委會主委只怕還真委屈了他！

還原郭台銘的說法，郭與恭迎的媽祖、關公神像一同搭乘專機前往威斯康辛州時，在專機上跟媒體談到兩岸關係時表示，「從神明來看，我們100%同意台灣是中國不可切割的一部分；但它是中華民族，應該這樣講，中華民族底下有兩個。」

郭台銘確實提及「台灣是中國不可切割的一部分」，但綜觀其前後文，任誰都知他當時所提的「中國」是文化上的中國，絕無狹隘到僅是指「中華人民共和國」可能，除非你真相信神明也有投票權或戶籍，並且只能在海峽兩岸選邊住。

且看陳明通又是如何回應郭台銘談話。他表示，中華民國是一個主權獨立的國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，請郭董不要在國際社會傳達錯誤訊息。身為堂堂陸委會主委，不去深入了解他人話語也就算了，竟還刻意誤導、顛倒語句，很可能即讓不明究裡者誤以為郭台銘曾說過「台灣是中華人民共和國的一部分」。

郭台銘豈是吃素的？隨即透過臉書直指陳明通「扭曲我的發言」，更且拉高層級「敬告蔡總統，不要找這種不適任的陸委會主委來當打手，都當到中華民國行政院的大陸委員會主任委員了，還故意內行人說外行話，真的讓人很搖頭」。

如果密集蹤關於郭台銘宣布參加國民黨黨內總統初選之後的聲勢變化或相關民調，當可知初期衝高聲量的郭董如今有點接近聲勢停滯期，終究與韓國瑜間的恩恩怨怨外人既不明所以、一時三刻也難以化解韓粉怨氣；另一方面富豪巨賈與接地氣之間的距離也有待拉近。