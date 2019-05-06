影／加拿大駐台代表大讚台灣生活便利 自稱悠遊卡鐵粉

2019-05-06 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）去年8月到任，來台將近9個月的他，分享了二度派駐台灣的感想；芮喬丹說，他17年前首度派駐台灣，這次再派台灣，他覺得台北的咖啡店變多了，讓對咖啡上癮的他非常開心，還有生活和交通也更加便利，他甚至沒有買車就能到處「走透透」，方便的生活讓他覺得能再派駐台灣就像是美夢成真。

芮喬丹去年8月到任，他在2002年至2006年時，曾擔任加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）貿易暨投資處副處長，芮喬丹特別選在南山廣場44樓、由加拿大公司 RWDI設計的阻尼器前受訪，暢談他二度駐台心得。

芮喬丹說，他和家人再回到台灣，他發現台北多了很多咖啡店，這讓對咖啡上癮的他非常開心，他也認為台灣交通方便，坐高鐵就能很快到其他縣市，台北捷運也很方便，特別是悠遊卡可以到很多地方，不但可以坐捷運，還可以到便利商店買東西，甚至可以上健身房，他日前和台北市長柯文哲見面時，也跟柯文哲說自己是悠遊卡的「鐵粉」。

芮喬丹說他很喜歡登山，17年前駐台時就和朋友一起爬玉山、雪山，他這次也有更多不同體驗，例如和同事體驗腳底按摩、到平溪放天燈，也到坪林自己做茶，去年底他的母親來台灣探望他們，他也帶母親坐高鐵去墾丁玩，晚上逛夜市，吃了夜市的魷魚，墾丁美麗的海灘讓他大讚墾丁是「地球美麗的一隅」。