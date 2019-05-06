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陸補助富士康郭選總統涉利益衝突？ 陳明通：全民檢視

2019-05-06 15:11聯合報 記者林麗玉╱即時報導

富士康長期領取中國設廠補助，有無違反兩岸人民關係條例、有無涉及利益衝突？陸委會主...
富士康長期領取中國設廠補助，有無違反兩岸人民關係條例、有無涉及利益衝突？陸委會主委陳明通表示，這需要接受全民的檢視。記者／林麗玉攝影
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鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選，民進黨立委李俊俋今天在立法院內政委員會質詢陸委會主委陳明通，李俊俋提出三點質疑，包括富士康台幹有沒有加入共產黨？還有富士康協助台幹辦居住證有沒有通報？另外富士康長期領取中國的設廠補助，有無違反兩岸人民關係條例、有無涉及利益衝突？陳明通表示，中華民國國民不能為共產黨成員，至於富士康長期領取中國的補貼，董事長郭台銘要參選總統，這需要接受全民的檢視。

李俊俋表示，富士康是鴻海在中國投資的企業，員工數約有一百萬人，富士康更在中國設有一千零八十四個中國共產黨黨支部，若是台資企業，允不允許？甚至共產黨更曾公開稱讚富士康是「黨建模範生」，現在富士康在中國各園區有十六位黨委，三萬多名共產黨員，李問陳明通，這其中有沒有台灣人？陳明通回應，依照「兩岸人民關係條例」，中華民國國民不能為共產黨成員，至於有沒有法可管？陳表示，這是非常困難的問題，要有相關單位協助，才能了解。

另外對於富士康在中國設廠，接受許多優惠及補貼，李也舉鄭州廠為例，中共補貼了富士康15億美元，等同台幣485億元，另外富士康也領取中國補助金108億元台幣，富士康獲得龐大補貼、補助金，董事長要參選2020大選，有沒有利益衝突的問題？陳明通回應，富士康為台資企業，過去中國為了吸引台資去投資，給予相當多補貼優惠，對於鴻海董事長郭台銘要參選總統，這則需要接受全民的檢視。

李俊俋也質疑，富士康為協助員工辦理居住證，標榜「到廠馬上辦」，有沒有向陸委會報備？陳明通表示，居住證登錄可以透過網路登錄，但現在法還沒有通過，李俊俋則質疑，這就是現在法規的漏洞，也是未來要注意的問題。

陳明通共產黨李俊俋
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