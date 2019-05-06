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我對索邦交生變？ 外長：尚無問題

2019-05-06 14:31台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

近傳索羅門群島可能與我國斷交。外交部吳釗燮6日於外交國防委員會答詢時表示，我國與索國邦交穩固，該國總理只是因為選舉緣故，進行政策整體Review，但我國與該國邦交沒有鬆動的跡象。不過民進黨立委羅致政也呼籲，中國在國際外交宣傳方式已從官方轉向民間，外交部需要做好準備。

雙邊關係穩固

羅致政提醒外交部，近來索羅門選舉完，總理的發言讓外媒都非常關注，他問吳釗燮是否已經掌握狀況。吳釗燮表示，在索國總理發言後，我國駐索大使羅添宏已經跟總理談過，如今關係非常恰當，雙邊的合作協議也不會生變。

羅致政也提到，索國外交關係也可能跟中國施壓有關，中國近年來在國際上官方聲音轉小，轉成透過國際非政府組織或是學生（倫敦大學裝置藝術）對該國施壓，這種新型態滲透需要密切注意。吳釗燮回應，如果台灣學生或是非政府組織在外遇到困難，都可以跟駐外使館反應，外交部都會馬上處理。

國民黨立委呂玉玲則質疑，既然索國總理都說過台、索的雙邊關係會有「不同的發展」，那該國難道在政策上都不會有所調整嗎？吳釗燮分析，由於該國剛選舉完，該國慣例都會在選舉完後，對於該國所有方面的政策進行Review，雖然該國的聯合內閣中有親中人士，但影響力不大，對索關係非常穩固。

援助不會打水漂

民進黨立委蔡適應也擔心，如果索羅門或是其他邦交國關係生變，我國會不會拿不回以往對這些國家的基礎建設補助款？吳釗燮回應，以往的薩爾瓦多或是其他邦交國的基建方案都是屬於商業貸款，國家一定會償還國際間的商業貸款，不然以後就會借不到錢，未來援助計畫如有生變，我國都會拿到補償。

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吳釗燮外交部
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