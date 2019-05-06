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能否參與WHA？ 吳釗燮：努力中

2019-05-06 14:51台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「雖然還沒收到邀請函，但我們會努力到最後一刻。」國民黨立委江啟臣6日在質詢中，問外交部吳釗燮WHA的參與狀況。吳釗燮表示，雖然我國還沒收到邀請函，但外交部會跟衛福部努力到最後一刻，即使最終無法進入，我國也會在會外跟其他國家召開會議，跟其他國家分享台灣醫療經驗。

會堅持到最後一刻

江啟臣質疑，現在連日本、歐洲、美國等民主大國都希望台灣參加WHA，但是台灣還是不得其門而入，那這些年的外交努力是不是作白工？吳釗燮表示，近年來由於國際對中國的警戒提高，而今年雖然不一定會進入WHA，但這是台灣多年來努力的成果，而且比起以前更好，所以還會繼續在外交場合努力。

不過吳釗燮也提到，雖然大國都很支持，不過WHO秘書處的幹事長態度目前比較消極，只能請國際友邦跟其他重要組織努力；但除了外交部之外，衛福部也不會因為沒收到邀請函就不去日內瓦，衛福部長陳時中17日還是會依照行程前往大會，而去年在場外有召開57場會議，外交部今年希望更多。

可與中國競爭

民進黨立委林靜儀質疑，台灣除了在醫療方面外，永續發展與海洋經濟也是台灣的強項，近來在斐濟的亞洲開發銀行大會也宣示了新的永續性發展，這是否對於台灣來說是個機會？台灣能否在基建計畫跟中國競爭？

吳釗燮回應，新宣示也是太平洋國家意識到中國的「一帶一路」產生債務陷阱的可能，因此也會跟日本等大國合作，利用台灣高品質工程的優勢，跟中國在開發計畫下競爭。另外，中美洲等地目前也有傳出有恢復邦交的可能，外交部也會密切掌握狀況。

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