影／王金平啟程前往漳州祭祖祈求初選順利

2019-05-06 11:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



立法院長王金平6日上午率團，搭乘廈門航空公司班機前往廈門，再轉往漳州，展開3天2夜「祭祖尋根之旅」。登機前王金平有感而發地說：「希望祭祖的一小步，帶來兩岸的一大步。」

王金平6日上午10時30分抵達桃園機場，由盧嘉辰、蔡圖晉等人陪同在第2航廈出境大廳接受媒體記者訪問。他表示，此行就是祭祖，儀式中會把參加國民黨下屆總統初選的事稟報祖先，因為這是人生這麼重大的決定，除了要彙報祖先，也要祈求祖先的庇佑，這是一定會的。

媒體詢問大陸方面積極要拉攏王院長，在通往祭祖的叉路口設了一個指標，請問王院長如何看待？王金平表示，這個很早以前就有了，以前他們拍回來的都有那個牌子寫著是台灣王金平的故居，都有一個這樣子的牌子在那邊。他並不覺得訝異，兩岸這個能夠非常和好，有好的交流，這是好事情。祭祖也是中華文化中最精髓的，慎終追遠的一個儀式跟活動。

記者追問王金平會不會在兩岸之間擔任公道伯的角色？王金平不願意正面回答，強調這個以後再說，他認為兩岸之間的穩定和平是我們最需要追求的，所以兩岸一切能夠從文化當作一個橋樑，以血緣當作一個根本的話，這樣來互動的話，我想彼此就能互相尊重、互相和諧、互相來交流合作，也都會為對方來著想，這樣兩岸才能謀求到真正的穩定和平。

針對郭台銘董事長提出「台灣是中國不可分割的一部分」，記者請教王金平的看法。王金平直接回答，他現在不談政治，他純粹去大陸祭祖。