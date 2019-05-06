吳子嘉：韓國瑜高雄民調輸蔡賴 韓會從高雄開始輸起

2019-05-06 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 《美麗島電子報》最新針對高雄市民進行民調，高雄市民對市長韓國瑜的信任度，正面評價為44.1%、負面評價48.2% ，另外高雄市民對韓國瑜的施政滿意度，正面評價46.2%、負面評價45.3%。另外民調針對高雄市民，進行2020候選人支持度調查，結果發現，若是韓賴兩人對決，高雄市民支持韓國瑜39.9%、竟低於賴清德的44.0%；若韓蔡對決，高雄市民支持蔡英文42.5%、也高於韓國瑜的39.5%。

美麗島董事長吳子嘉分析，從高雄市民的最新民調結果看，2020若韓蔡對決，蔡英文竟爆冷門，贏韓國瑜3個百分點，儘管這在誤差範圍內，但這份民調也顯示，韓國瑜在高雄已經失去部分優勢，「韓國瑜竟在高雄輸給蔡英文，這是非常大的新聞，代表韓國瑜會從高雄開始輸起。」

吳子嘉今天接受名嘴黃暐瀚廣播專訪，並且分析美麗島電子報針對高雄市民所做最新民調，除了韓蔡、韓賴對決，韓國瑜民調落後。民調也調查2020若是韓賴柯三強鼎立，高雄市民對韓國瑜的支持度為31.2%、其次為賴清德30.3%、柯文哲23.4%；但若是韓蔡柯三強鼎立，高雄市民的支持率，韓國瑜31.9%、蔡英文27.8%、柯文哲24.6%。

吳子嘉表示，韓國瑜在高雄本命區，若2020是兩強對決，韓國瑜在高雄的支持度，竟輸給賴清德、也輸給蔡英文，這是很離譜的事情，另外市民對韓國瑜4千萬捐款的說法信任度，市民41.9%相信，45.9％不相信，將近5成不相信韓國瑜講話，可見韓國瑜在高雄市民心中的信任度，的確有很高危機。

吳分析，韓國瑜在高雄，為什麼目前民調會輸？他認為，高雄本身的基本盤為綠大於藍，但韓在去年11月24日大贏對手陳其邁16萬票，將當時得票數換算成民調，信任度與滿意度韓都有5.6%的贏率，不過韓國瑜上任這四個月，卻在高雄民調下滑，從信任度與不信任度的民調數字背後看，可以分析出有強烈分歧的狀態，也就是說，韓國瑜強調的愛與包容，泛藍有86.9％相信韓國瑜，但泛綠也有86.2％不相信韓，代表韓國瑜當了四個月市長，造成藍綠對立。

吳子嘉認為，韓國瑜當高雄市長後，讓高雄的藍綠回歸基本盤，不僅藍綠歸隊，也造成藍綠嚴重對立。 總統蔡英文（右）與行政院前院長賴清德（左）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲。本報資料照片 分享 facebook