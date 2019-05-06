蔡英文：中國對台灣打壓不斷 台灣不會因此而退縮

2019-05-06 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統今接見聖克里斯多福及尼維斯訪團，她致詞時表示，國際社會都注意到中國對台灣的打壓不斷，力道也越來越強，但是台灣不會因此而退縮，走向世界的決心也不會改變，會持續跟友邦一起努力，深化彼此之間的合作關係。

蔡英文今接見「聖克里斯多福及尼維斯外交暨航空部長兼尼維斯島行政首長布蘭特利訪問團」，致詞重點放在我國透過跟友邦的合作，對世界做出了許多的貢獻，她說，克國是當中非常重要的夥伴，克國在1983年獨立，台灣是克國第一個建交的邦交國，36年來兩國的關係不斷提升，也創造出豐碩的合作成果。

但話鋒一轉，蔡英文說，近年來，國際社會也都注意到，中國對台灣的打壓不斷，力道也越來越強，但是台灣不會因此而退縮，走向世界的決心也不會改變，會持續跟友邦一起努力，深化彼此之間的合作關係。

蔡英文表示，布蘭特利部來訪就是台克關係友好最好的證明，這次部長閣下在外長任內第3次來訪問台灣，充分展現出克國對兩國邦誼的重視，克國更是多年來大力支持台灣的國際參與，非常感謝克國的情誼跟相挺。

蔡英文說，期待未來跟克國在農村技術、教育文化、資通訊科技以及公共衛生、醫療等領域，能持續加強合作，例如我國根據友邦不同的發展的需求，提供了許多的訓練課程，也歡迎克國遴選優秀的年輕人才來台參訓，如此一來，也能增加兩國人民交流的機會。