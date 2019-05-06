因當年對付阿扁的方式 柯Ｐ坦言：我不太喜歡馬英九

2019-05-06 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 前總統陳水扁口述歷史回憶錄「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」，昨下午在台北市長官邸藝文沙龍舉辦新書發表會，台北市長柯文哲出席談到阿扁在龜山監獄的待遇時，竟一時情緒激動，哽咽到講不出話來。

對此，柯文哲今受訪時解釋，「我是想到自己」，本來好好一個人在台大做醫生(指自己後來去擔任陳水扁民間醫療小組召集人)，所以命運就是這樣子，命運也沒有辦法回頭。

至於陳水扁在獄中的狀況到底如何？柯文哲說，以後專訪再來講吧，堵麥也講不清楚。

柯文哲說，當時在監獄裡面，覺得為什麼要這樣子對一個卸任的總統這樣子處理，陳水扁畢竟是當過總統的人，無法當成一般犯人，但當時監獄裡面，燈要24小時開著，攝影機也是24小時看著。

柯文哲說，為什麼陳水扁後來會尿失禁，就是因為長期憋尿，憋到膀胱壞掉。如果是自己，要看就看啊，但阿扁就是不行，攝影機24小時對準便坑，上廁所就要被看，所以他就不願意上廁所啊，拖到最後膀胱就壞掉了，所以他到現在還是掛著尿袋。