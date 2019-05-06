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綠營議員控被恐嚇 韓國瑜：感同身受、我也被恐嚇

2019-05-06 11:23聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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高市議會民進黨團今再度批評韓粉失控，民進黨高市議員簡煥宗上午在議會質詢時氣憤落淚說，遭到網友恐嚇「有空去他家孩子學校，幫他們幾個人接送一下孩子」。市長韓國瑜說，他了解簡的感受，他也被恐嚇，呼籲網友不要觸法，警局已立案調查，一定要找到威脅者。

民進黨高市議員簡煥宗上午借用民進黨市議員黃文益質詢時間，出示一張網路截圖，有網友在簡煥宗和同黨議員邱俊憲、何權峰、高閔琳等人質詢的照片上，發文批「高雄這群綠營垃圾人，噁心到不行，有空去他家孩子的學校幫他們幾個人接送一下孩子」。

簡煥宗氣憤落淚說，上周質詢後，有人臉書說要幫他們接送小孩，「恐嚇我們就算了，還恐嚇我們的小孩」，批韓粉如魔戒，讓人喪心病狂，「你製造的韓粉是台灣民主安全問題。」

韓國瑜回：「我可以講話嗎？」想站起來答話，但被簡煥宗喝斥「坐！」、「我們在議會執行權力，小孩要被恐嚇，我們不能批評嗎」，不等韓回應，用手打了麥克風後離去。

但議長許崑源還讓韓國瑜回應，韓國瑜說，他知道簡議員的感受，他也被恐嚇、也被網路霸凌，建議網路要理性，也建議議員直接報案，網路真假難辨，呼籲網友理性有禮貌，「我自己也被威脅，語言很不堪。」

許崑源說，不只恐嚇市長，「我這4年怎麼過的，大家都知道」，自己也遭網路言論攻擊被染成黑，呼籲網友不要搞對立，對事不要對人。

隨後民進黨團突然召開「守護高雄，保護小孩」記者會，指民進黨籍議員在總質詢後，在臉書發現不理性恐嚇謾罵的文字，黨團議員已向警方報案。簡煥宗受訪時說，包括資深媒體人李艷秋、趙少康等人也都被霸凌，韓必須正視此事。

韓國瑜受訪說，他被恐嚇也好長一段時間，這些字眼就是非常不入流的文字，包括殺家人、有天回到家裡老婆孩子死在床上等，這種人躲在鍵盤後講這些恐嚇語言文字，完全是不入流的！希望網路愛好者在用字遣詞時，一定要遵守法律規範。

傳國民黨議員邱于軒在臉書提出一些對韓的建議，也遭到網友批評攻擊。韓國瑜說，昨北市議員羅智強披露有一批人專門在網路上幫他製造敵人，引發各界譁然，原來有人專門把黑別人當飯吃、當工作在做，「這太可怕了，這會讓網路世界和個人意見表達，通通受到嚴重扭曲」。

韓國瑜呼籲從事這種躲在幕後專門中傷別人、黑別人行業的人，「希望你們停止這樣的工作，因為這工作只是讓台灣社會越來越不和諧而已」，最簡單的方式就是報案，讓警察介入調查。對於簡煥宗的案子，警察局已立案偵辦。

高市警局長李永癸說，警局接受報案，會主動積極偵辦，包括市長被恐嚇的案件也都立案調查，追到人一定送辦，若是境外透過刑事局追查到國外。

民進黨高市議員簡煥宗上午在議會質詢時說遭到網友恐嚇。記者蔡孟妤／攝影
民進黨高市議員簡煥宗上午在議會質詢時說遭到網友恐嚇。記者蔡孟妤／攝影
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民進黨高市議員簡煥宗上午在議會質詢時說遭到網友恐嚇。記者蔡孟妤／攝影
民進黨高市議員簡煥宗上午在議會質詢時說遭到網友恐嚇。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜恐嚇民進黨
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