找比利時幫忙 蔡英文盼參與WHA、加快歐盟貿易談判

2019-05-06 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統今接見「比利時王國聯邦參議院議長波齊伉儷」，她致詞時提出2想請求，希望波齊可以請比利時政府鼓勵歐盟跟台灣盡速開始展開談判，讓彼此的投資跟優惠更有保障，並敦促比利時政府支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

波齊在比利時國會大選前來訪，蔡英文指出，感謝波齊參議長和比利時的國會長期支持台灣，不僅通過許多對台灣友好的決議，更支持台灣和歐盟洽簽BIA，參與國際組織，肯定台灣在維持區域和平上的努力。

蔡英文說，比利時長期以來也是台灣在歐盟的貿易夥伴，並且有許多實質的交流，我方現在致力發展綠能科技跟生技醫藥，更是比利時重視跟高度發展的產業，許多比利時的業者也已經共同投入我方產業的開發。

接著蔡英文提出2項請求，她說，去年9月歐盟執委會公布了貿易政策文件期中檢討報告，當中就談到歐盟準備跟台灣展開投資談判，希望波齊參議長也可以請比利時政府鼓勵歐盟跟台灣盡速開始展開談判，讓彼此的投資跟優惠更有保障。

蔡英文還說健康是基本的人權，但中國為了在政治上打壓台灣，讓台灣缺席WHA，不僅造成了防疫漏洞，也犧牲了全球人民的健康，今年的歐洲議會也串連了英法德等國會友台小組的主席，聯名致函給世界衛生組織的幹事長譚德賽博士，呼籲世衛能夠邀請台灣出席WHA，希望波齊參議長也能夠敦促比利時政府支持台灣的參與。