美麗島電子報最新大選民調 唯三腳督韓國瑜才能險勝

2019-05-06 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 美麗島電子報今天公布最新2020大選民調，若是蔡英文對上韓國瑜，蔡支持率42.5%、韓39.5%；若是賴清德對上韓國瑜，賴支持率44.0%、韓39.9%。

美麗島電子報這份民調指出，2020若是蔡英文對上郭台銘，蔡支持率是41.5%、郭37.0%；若是賴清德對上郭台銘，賴支持率是45.3%、郭34.0%。

若是台北市長柯文哲加入戰局參戰，呈三腳督的情勢。蔡英文、韓國瑜、柯文哲三人對決之下，韓31.9% 、蔡27.8%、柯24.6%；賴清德、韓國瑜、柯文哲三人對決，民調顯示，韓31.2%、賴30.3%、柯23.4%。

若換為蔡英文、郭台銘、柯文哲三人對決，民調顯示，蔡27.6%、郭25.7%、柯24.9%；若是賴清德、郭台銘、柯文哲三人對決，民調顯示，賴30.4%、柯24.4%、郭24.4%。換句話說，唯有三腳督的情況下，韓國瑜才有辦法險勝。