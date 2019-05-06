考委19人減至3人 藍委批綠毀憲亂政因人設事

2019-05-06 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立院黨團上午舉行「民進黨弱化考試院 粗暴摧殘憲政機關」記者會，國民黨立委批評民進黨將19位考試委員減至3位，讓廢除考試院沒兩樣，不僅讓文官制度不穩定，也有因人設事、考委權力過大等問題。而考試院是憲政機關，國民黨團呼籲走修憲途徑，否則就是毀憲亂政。

國民黨團總召江啟臣表示，雖然考試委員的人數並沒有規定在憲法當中，憲法僅規定考試院院長和副院長，但若因為這樣就將19考委減為3人，根本是形同虛設，跟廢除考試院沒有兩樣，不僅讓文官體制不穩定，也有因人設事的問題。如果未來的合議制是3個人，等於3個人就掌握了整個國家的考試業務，「你相信他公平公正嗎？」

江啟臣指出，考試權跟行政權的重疊也不是今天才發生，但問題的核心應該回到考試院的業務該怎麼調整，方向該往哪裡去，唯有在這些確定後才能做安排，如果要用非修憲的方法來凍結憲法機關，那是違憲亂政。國民黨團認為，如果民進黨的目的是要廢除考試院，就請走修憲的途徑。

「民進黨現在居然要把手伸到考試院來，是吃飽太閒嗎？」國民黨團書記長吳志揚表示，考試院是憲政機關，民進黨高興給他幾個人就幾個人，這樣有達到五權分立的制衡嗎？考試院的重點就是要達成考試獨立於行政機關以外不濫權，所以它有任期的交錯制，也不能太少人，考試院讓每個領域都有相當代表，屬不會專斷的合議制，所以整個制度是否公平不是幾個人說的算，這些都是讓考試院可以獨立運作的設計在裡面的理由。

吳志揚說，考試院1年要審議80幾項考權法規，典試委員也都是考試委員輪流來擔任，辦理國家考試期程，籌備放榜監考，以及所有突發狀況等。而過去曾經發生過臨時聘用非考試委員去擔任考試委員長，結果發生沒有人任願意擔任，導致大考期限往後拖延。