【重磅快評】連陳水扁都看不下去的轉型正義

2019-05-06 10:49 聯合報 主筆室



前總統陳水扁在新書發表會上說出他對蔡英文政府「討黨產」和「年金改革」的看法。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁發表新書「堅持」，談到他對蔡英文政府「討黨產」和「年金改革」的看法。他認為，這些都是政治問題，必須用政治智慧和政治手段解決，不能純用法律解決。雖然在民進黨總統初選的此刻，陳水扁劍指蔡英文未必安什麼好心，但他的一些觀點，還是很值得參考。

陳水扁認為蔡政府「討黨產」的主要問題有三：第一是1949年國民黨撤退來台，就進入動員戡亂時期，憲法被凍結，沒有行憲，繼續訓政，換句話，黨產的當與不當，都是歷史問題，「能夠一刀切嗎？」其次，是不當黨產採「有罪推定」原則，無法證明自己黨產合法的，都推定為不當黨產，這種無限上綱，會讓未來走得很辛苦。

另外他也提到，國民黨要發給員工薪水「可以凍結起來穰他們發不出來嗎？」一個執政黨對在野黨這樣做，講好聽一點是轉型正義，換個角度，「難道不是另一種清算和鬥爭？」

陳水扁的這番敘述，確實很符合長久以來外界對民進黨推動「轉型正義」的批評重點：首先是違反程序正義原則，除了陳水扁的提到的「有罪推定」，更還有「溯及既往」等違反一般法律常識的規定，而且黨產會等於自兼司法機關。至於在實質正義方面，討黨產自始至終都是針對性處理，根本談不上什麼公平正義。

蔡英文總統上任這三年，最常常拿來說嘴的政績有兩個，一個是外交「走出去被看到」，一個就是「轉型正義」。前者到底是不是真的走出去被看到，還是讓台灣越走越窄，恐怕見仁見智。而當「轉型正義」也被自己人認為其實只是「清算鬥爭」的時候，菜政府還能拿出什麼像樣的政績？

對於民進黨所謂「轉型正義」的批評，並不起始於陳水扁，過去法界就有許多類似批評，但蔡政府始終言者諄諄，聽者藐藐。所以重點在於：當連陳水扁這種過去的「鷹派」都認為這是個有問題的政策，那這裡的正義有多少水分，也就不言可喻了。

今天在立法院裡，黨產會主委林峯正被問到相關問題，還狡辯黨產條例是「陳水扁時代提出的」。但其實當年法務部的草案，推定為不當黨產的範圍是民國90年以後取得者，和現在是34年以後「通殺」完全不可同日而語。黨產會連自己組織法源的來龍去脈都搞不清楚，令人搖頭。