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阿扁新書不挺追殺黨產 林峯正：陳水扁任內提出的

2019-05-06 10:31聯合報 記者賴于榛╱即時報導

前總統陳水扁。記者黃義書／攝影
前總統陳水扁。記者黃義書／攝影
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前總統陳水扁在新書「堅持」中，反對黨產問題純用法律解決。黨產會主委林峯正今則表示，在大法官沒有確認黨產條例大法官違憲之前，就應該要依法處分，訴訟上的問題會持續處理，並表示條例是陳水扁任內提出的，還補一句「我擔心他的健康。」

立院財委會今審查「中華民國106年度中央政府總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表）案」，國民黨立委賴士葆質詢時要求黨產會交出聘用人員名單，並批評黨產會非常惡劣，連陳水扁都看不下去，非但鬥國民黨，還鬥赴隨組織，甚至不等台北高等行政法院判決裁定停止將婦聯會財產移轉國有，就要求銀行把婦聯會的帳戶交出來，根本違法、濫法、違憲，用政府的公帑聘請律師修理附隨組織，拿國家的錢進行政黨惡鬥。

林峯正則說，黨產會是依法處分，依的是立法院立的法黨產條例第6條，並多次重申「這是立法院通過的法」，該抗告會抗告，在大法官沒有確認黨產條例大法官違憲之前，就應該要依法處分，訴訟上的問題會持續處理，並說黨產條例是陳水扁任內提出的，還上補一句「我擔心他的健康。」

林峯正也表示，婦聯會的勞軍捐是跟全民徵來的，要求賴士葆可以看看黨產會的處分書為何如此決定，縱然行政法院不認同處分，可釋憲權在大法官，婦聯會要求的也是停止訴訟程序，不是停止處分。

黨產會主委林峯正。記者賴于榛／攝影
黨產會主委林峯正。記者賴于榛／攝影
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黨產大法官陳水扁
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