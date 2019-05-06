阿扁新書不挺追殺黨產 林峯正：陳水扁任內提出的

2019-05-06 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



前總統陳水扁。記者黃義書／攝影 分享 facebook 前總統陳水扁在新書「堅持」中，反對黨產問題純用法律解決。黨產會主委林峯正今則表示，在大法官沒有確認黨產條例大法官違憲之前，就應該要依法處分，訴訟上的問題會持續處理，並表示條例是陳水扁任內提出的，還補一句「我擔心他的健康。」

立院財委會今審查「中華民國106年度中央政府總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表）案」，國民黨立委賴士葆質詢時要求黨產會交出聘用人員名單，並批評黨產會非常惡劣，連陳水扁都看不下去，非但鬥國民黨，還鬥赴隨組織，甚至不等台北高等行政法院判決裁定停止將婦聯會財產移轉國有，就要求銀行把婦聯會的帳戶交出來，根本違法、濫法、違憲，用政府的公帑聘請律師修理附隨組織，拿國家的錢進行政黨惡鬥。

林峯正則說，黨產會是依法處分，依的是立法院立的法黨產條例第6條，並多次重申「這是立法院通過的法」，該抗告會抗告，在大法官沒有確認黨產條例大法官違憲之前，就應該要依法處分，訴訟上的問題會持續處理，並說黨產條例是陳水扁任內提出的，還上補一句「我擔心他的健康。」