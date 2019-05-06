擔心憲法職權消失 綠推考試院虛級化院長伍錦霖喊辭

2019-05-06 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



考試院面臨虛級化，引發考試院長伍錦霖揚言不惜辭職。民進黨立委何志偉今在立法司法及法制委員會針對相關議題質詢時，考試院秘書長李繼玄表示，伍錦霖擔心考試院在涉及到憲法明定的限定職掌被修改，他身為院長責無旁貸，必須負起責任辭職。

立法院司法及法制委員會日前初審通過《考試院組織法》修正草案，考試院決策權恐遭拔，剩下研究和建議權，面臨虛級化，考試院院長伍錦霖發出聲明表示，若立法院未來強行通過，將有嚴重違憲疑慮，有損獨立機關中立性，他會不惜辭職負責。

司法及法制委員會處理108年度考試院及所屬主管預算凍結項目等共7案，民進黨立委何志偉針對伍錦霖可能辭職等相關問題質詢李繼玄。李表示，伍錦霖尊重立法院修改考試院組織法的職權，但期盼立委在未來協商過程能夠尊重考試院的限定職掌。

李繼玄接著表示，伍錦霖過去曾任立委，對立委職權非常尊重，所以立法院所通過的法律案件，他從來沒有以院長身分來表示意見，這次修改考試院組織法，伍是擔心涉及到憲法明定的限定職掌，如果這部分被修改的話，他身為院長必須責無旁貸，負起責任來辭職。

李繼玄指出，若修正現行考試院組織法第八條，動到考試委員的職掌，包括審議權、核定權、刪減權、研究權和建議權，就會涉及到考試院的限定職掌，那伍錦霖就要辭職。

何志偉詢問，如果考試院長請辭對考試院的運作是否有影響？李繼玄說，考試院院長是考試院部會的大家長，院長辭職也是歷來所未見。過去曾有院長有事情請假，當時沒有副院長，考試院全院審查會就由考試委員來輪流擔任，但考委都平起平坐，議事運作上就會受到很大的影響，而且沒有院長由副院長來代為主持會議，副院長又要召開全院審查會，這部分必須請考委來代理，整個運作就受影響。

何志偉表示，考試院正副院長並沒有憲法來保障，對運作來講應該影響不大，而且考試院正副院長不須兼任考試委員，應該不會影響到實質運作。考試院是行政職，有高度政治性，相較於司法院、監察院的定位跟任務是完全不同的，他期許考試院應該讓專業回歸專業。