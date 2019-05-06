與陳水扁同框好心機？ 港媒爆料：柯是高招

2019-05-06 09:51 聯合新聞網 綜合報導



前總統陳水扁（中）北上出席新書發表會，與台北市長柯文哲（右）同台，中評網分析柯文哲此舉絕對是高招。記者黃義書／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁本月5日舉行新書發表會，台北市長柯文哲也出席扁的新書發表會，兩人從醫病關係變成政治對手的關係令外界霧裡看花。有人認為柯文哲與扁同台是件危險的事，柯可能會損失偏藍選民，但中評網分析柯文哲此舉絕對是高招，柯打馬損蔡拉攏獨派選民，可以改善他的政治形象。

前總統陳水扁因案服刑，他以保外就醫的身份出席新書發表會，根據《中評網》分析，柯文哲運用台北市政府資源幫助阿扁出版《堅持─阿扁口述歷史回憶錄》，這一個舉動可說是「雪中送炭」，不僅讓綠營支持者重新建立對柯的標籤，也可能拉攏獨派選民。

然而台北市長柯文哲稍早也曾表示，「阿扁保外就醫每天趴趴走，到底也是怪」，對於扁特赦議題，他更直言「我很久之前跟蔡英文總統講過，2016年剛上台應該就要處理，當年不處理，2020選前哪有辦法處理？現在有人敢拆炸彈嗎？」這些言論不僅讓柯展現了不願意替扁背書的立場，也將燙手山芋丟給總統蔡英文。

對於口述歷史保存，柯文哲指出「他2014年就交待文化局去做口述歷史保存，但當時中央還是馬政府，不友善，扁也有顧忌，所以不太願意受訪。」中評網分析，柯的言論不特別倒向哪方，柯陣營對於出席新書發表會顯然早有對策。

聯合報今日報導，陳水扁表示媒體認為他是「百變阿扁」，可今天他看柯文哲卻是「萬變柯P」，這暗指柯給外界就是「忽藍忽綠」的變色龍形象。同台未必等同於同盟，柯文哲在處理藍綠議題小心謹慎，只為了避免在2020總統大選上被選民徹底邊緣化。