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扁新書質疑黨產處理「歷史問題 能一刀切嗎」

2019-05-05 23:58聯合報 記者丘采薇／台北報導

前總統陳水扁在新書表示，黨產的當與不當，是歷史問題。 圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁在新書表示，黨產的當與不當，是歷史問題。 圖／聯合報系資料照片
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爭取民進黨提名的總統蔡英文，走訪地方行程曾多次為推動年改及處理國民黨不當黨產的政策辯護，強調是走在正確的路上；前總統陳水扁昨在出版新書「堅持」中公開質疑，執政黨可以對在野黨這樣做，難道不是另種政治清算和鬥爭？他認為總是要留條路給國民黨走，不能讓人家連活下去都沒辦法。

他認為，年改和黨產不純然是法律問題，而是政治問題、歷史問題，也是社會問題，政治問題要用政治智慧及政治手段來解決，不能夠純用法律解決。

扁還說，「十八趴」是以銀行定存利率為基礎，再多出一半，也就是百分之六，所以變成「十八趴」。現在銀行利率如果是百分之二，「是不是應該再多給他們百分之六」，而不是百分之二的一半，「畢竟這是改革，不是革命，事有輕重緩急，必須循序漸進。」

書中指出，年改和黨產問題，絕對不是弄一個黨產的特別條例或是年金改革特別條例就可以達到轉型正義的目的，年改和黨產不但是政治問題，歷史問題，也是社會問題，如果用法律手段解決，徒法不足以自行，因為中間處處是政治，政治影響的層面就是社會。

他在書中質疑，一九四九年國民黨撤退來台，就進到動員戡亂時期，整部憲法凍結，所以也沒有行憲，來台灣後繼續訓政，以黨領政，黨國不分，問題就在這個地方。換句話說，黨產的當與不當，是歷史問題，能夠一刀切嗎？以目前的爭議來說，人家要發給員工的薪水，可以凍結讓他們發不出嗎？

書中還說，念法律的人都知道，「舉證之所在，敗訴之所在」，要國民黨證明自己無罪，要怎麼證明？他很擔心目前這種無限上綱，忽略掉歷史因素和政治考量的做法，會讓未來走得很辛苦。

黨產年改年金改革轉型正義陳水扁

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