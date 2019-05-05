冷眼集／柯文哲哽咽…真情流露？選舉算計？

2019-05-05 23:49 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 邱瓊玉



前總統陳水扁（左）與台北市長柯文哲（中）昨天一同出席新書發表會。離去前柯文哲指著陳水扁的腳說，腳萎縮了。記者黃義書／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲和前總統陳水扁的關係一向不差，柯昨天更自爆自己不喜歡前總統馬英九就是因為讓扁入監；只是柯文哲也曾在政論節目提過「阿扁裝病說」，令人不禁懷疑柯昨天的談話到底是真情流露？還是為二○二○算計？

柯文哲從政前曾任陳水扁民間醫療小組召集人，每提到當年探監情況都忍不住哽咽。柯曾在二○○○年陳水扁競選總統期間，動用「醫病關係」大力幫陳水扁拉票，甚至曾在接受電台專訪時自爆「若不是我救他（指陳水扁），早已死在獄中」。

柯後來因為提出「阿扁裝病說」，讓柯、扁關係陷入冰點，但只要有共同利益，政壇上沒有什麼不可能，扁柯昨同台，柯的哽咽對照扁的暗諷「萬變柯P」，堪稱經典。

柯文哲、陳水扁都是政治精算師，「柯、扁」同台除了幫陳水扁營造舞台，向蔡英文爭取特赦，也給了柯文哲製造和獨派修補關係的機會，以避免在二○二○議題上被藍綠徹底邊緣化。

陳水扁表示，媒體說他是「百變阿扁」，他看柯文哲卻是「萬變柯P」。「萬變」的形象，似乎正是柯文哲特色。

柯文哲號稱自己是「超越藍綠」的白色力量，但實際上要在台灣政壇勝出絕非易事，導致柯文哲給外界「忽藍忽綠」變色龍形象；柯的政治光譜稍微往哪邊靠一點，就會流失另一邊選票，也難怪柯使力自己遊走於藍綠之間。

北柯、南扁合體，互相借力使力、各取所需，成功塑造話題，一個換得聲量，一個再度拿特赦話題逼蔡英文表態，但同台未必等於同盟，這場經過政治精算的大戲，恐還有得演。