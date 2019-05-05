台大校友指學生會「親綠」 強調新五四運動絕無違規

2019-05-05 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣大學校史館近日開幕的「五四運動百周年紀念展」，加入近年校長遴選爭議中的「新五四運動」，引起台大學生會等學生組織不滿，呼籲校史館「不要偏頗呈現多元假象」。對此，一群台大校友組成的「捍衛校園自主聯盟」今天指出，「親綠」的台大學生會，面對台大校史館的五四運動百周年紀念特展，對外發表偏頗與事實不符的聲明，令人遺憾。

「捍衛校園自主聯盟」表示，他們是一群自各科系畢業的台大校友，於去年5月2日目睹台大校長遴選結果橫遭政治力攔阻，導致遴選出的管中閔校長無法順利就任，乃向校方申請，在傅鐘下日夜輪班靜坐，守護各界關心人士所繫的黃絲帶。

「捍衛校園自主聯盟」指出，期間多次遭到不明人士的偷襲搞破壞，他們均持不衝突，不對抗，只蒐證拍照存證作法。而且嚴守校方核准的傅鐘四周範圍，隨時維持環境整潔，直到期限截止日，完全配合校方自動拆卸為止，充分遵守校方規定，絕無違規違法。

台大學生會表示，2018年5月在台大發生的「新五四運動」，在許多面向於這塊展板中被忽視與扭曲。「大學自主」起於戒嚴時代，學者與學生訴求擺脫黨國政治力干預的口號，於2018年的新五四運動時，被台大自主聯盟等主張「校園可以自外於社會監督」的校內特定勢力挪用，許多校外人士無拘無束的隨意在校園各處掛設布條。

台大校方則回應，五四新文化運動將屆100周年，台大為紀念與反思此一影響深遠的歷史事件，於校史館舉辦「新潮湧動：五四運動百周年紀念特展」。本次特展共有14個議題區域，其中「青年的五月--以五四之名在台大」的主題內容，引起校園部分師生的注意與討論。5月3日晚上，台大學生會等自治團體連署發表聲明，校史館迅速回應同學並採取即時行動紀錄，將於該主題區展示此次學生團體的聲明內容，以達平衡展覽與呈現。