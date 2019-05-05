親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
韓答自經區跳針
郭董赴美入白宮
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

台大校友指學生會「親綠」 強調新五四運動絕無違規

2019-05-05 22:55聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台灣大學校史館近日開幕的「五四運動百周年紀念展」，加入近年校長遴選爭議中的「新五四運動」，引起台大學生會等學生組織不滿，呼籲校史館「不要偏頗呈現多元假象」。對此，一群台大校友組成的「捍衛校園自主聯盟」今天指出，「親綠」的台大學生會，面對台大校史館的五四運動百周年紀念特展，對外發表偏頗與事實不符的聲明，令人遺憾。

「捍衛校園自主聯盟」表示，他們是一群自各科系畢業的台大校友，於去年5月2日目睹台大校長遴選結果橫遭政治力攔阻，導致遴選出的管中閔校長無法順利就任，乃向校方申請，在傅鐘下日夜輪班靜坐，守護各界關心人士所繫的黃絲帶。

「捍衛校園自主聯盟」指出，期間多次遭到不明人士的偷襲搞破壞，他們均持不衝突，不對抗，只蒐證拍照存證作法。而且嚴守校方核准的傅鐘四周範圍，隨時維持環境整潔，直到期限截止日，完全配合校方自動拆卸為止，充分遵守校方規定，絕無違規違法。

台大學生會表示，2018年5月在台大發生的「新五四運動」，在許多面向於這塊展板中被忽視與扭曲。「大學自主」起於戒嚴時代，學者與學生訴求擺脫黨國政治力干預的口號，於2018年的新五四運動時，被台大自主聯盟等主張「校園可以自外於社會監督」的校內特定勢力挪用，許多校外人士無拘無束的隨意在校園各處掛設布條。

台大校方則回應，五四新文化運動將屆100周年，台大為紀念與反思此一影響深遠的歷史事件，於校史館舉辦「新潮湧動：五四運動百周年紀念特展」。本次特展共有14個議題區域，其中「青年的五月--以五四之名在台大」的主題內容，引起校園部分師生的注意與討論。5月3日晚上，台大學生會等自治團體連署發表聲明，校史館迅速回應同學並採取即時行動紀錄，將於該主題區展示此次學生團體的聲明內容，以達平衡展覽與呈現。

台大校長遴選委員會去年1月5日選出台大教授管中閔為新校長，一度被教育部以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果。台大自主聯盟後續發起一系列「新五四運動」，主張捍衛大學自主。但也有許多台大師生團體持反對管中閔上任的立場，發起反制活動。歷經一番波折，教育部直到去年12月24日，才「勉予同意」管中閔擔任台大校長，管中閔於今年1月上任。

台大校長遴選委員會去年1月5日選出台大教授管中閔為新校長，一度被教育部以有經濟法...
台大校長遴選委員會去年1月5日選出台大教授管中閔為新校長，一度被教育部以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果。台大自主聯盟後續發起一系列「新五四運動」，主張捍衛大學自主。本報資料照片
分享

台大五四運動管中閔

相關新聞

馬英九總統兼閣揆建議 林濁水：蔡英文愛在心裡口難開

2019-05-05 21:53

LINE好友超過40萬 蔡總統守承諾開箱讀稿機

2019-05-05 21:52

拚旅客5年後達2千萬 朱立倫：提升台中機場達國際水準

2019-05-05 20:42

再打阿嬤牌 朱立倫下鄉拜會「傳奇阿嬤」被擁抱祝福

2019-05-05 20:33

總統兼閣揆建議遭蔡英文嗆 蔡正元：改內閣制一勞永逸

2019-05-05 19:50

「獨立先生」施啟揚今逝 任內推動司法獨立

2019-05-05 19:31

影／扁又稱手抖1秒6.6次 柯文哲：扁受非文明待遇

2019-05-05 18:06

新書談黨產 陳水扁：不能讓人家沒辦法活下去

2019-05-05 18:04

母親節從沒送卡片禮物給媽 柯文哲：因為我都不虛偽

2019-05-05 17:30

民進黨台南市黨部關門兩周 黨員不滿：賴清德教的

2019-05-05 17:24

陳水扁趴趴走 介文汲：若在別的國家早就送回監獄

2019-05-05 17:22

2020柯韓對決？ 阿扁：開車高鐵哪個比較快到總統府

2019-05-05 17:08

虧柯文哲「萬變柯P」 陳水扁：人民投票都憑感覺走

2019-05-05 17:06

扁新書揭連戰陣營要他爆料興票案 但他堅持拒絕

2019-05-05 17:00

五四談華人民主 江宜樺：未來邁向制度之爭

2019-05-05 16:59

潘恒旭嗆「會落選」 曾柏瑜提醒韓國瑜不要只剩說大話

2019-05-05 16:48

前司法院長施啟揚下午辭世 親友感傷今天是他生日

2019-05-05 16:41

回憶錄發表媒體跟拍他手抖 阿扁怒：「快要氣死」

2019-05-05 15:53

總統初選民調 賴辦盼依中執會已公告辦法執行

2019-05-05 15:33

扁當年從市長辦公室望向總統府 柯：我看不到總統府啊

2019-05-05 15:13

陳水扁伸出顫抖的手要大家看是否是假裝的

2019-05-05 14:57

影／回嗆曾柏瑜！潘恒旭：沒到場隔空抓藥，妳學王浩宇嗎？

2019-05-05 14:57

陳水扁伸右手證明1秒抖6.6次 酸媒體是來看他真抖假抖

2019-05-05 14:54

扁柯首度公開同台 柯文哲哽咽說不出話來

2019-05-05 14:45

尋求鄉親支持 蔡總統說下半年經濟會更好

2019-05-05 14:39

扁新書發表會 椅子不上台

2019-05-05 14:27

特勤開車門撞重機壓到人 府：民眾無大礙

2019-05-05 14:25

前總統陳水扁出席新書發表 統促黨要求關回去

2019-05-05 14:04

馬拋政院併入府 蔡總統：卸任後不要指指點點

2019-05-05 13:57

中常委挺蔡？ 卓榮泰：希望全國人民挺總統

2019-05-05 13:57

觀察站／柯最關鍵的潛伏期 最難熬的5月天

2019-05-05 13:54

北市長選舉無效之訴牽動大選？柯營：暫且按兵不動

2019-05-05 13:54

牽動大選？丁營：柯將借力使力

2019-05-05 13:54

特赦扁？ 柯：政治問題要用政治解決

2019-05-05 13:54

扁挑戰四不 學者：測試蔡紅線

2019-05-05 13:54

春吶照片被調亮 潘恒旭嗆「會落選不是沒原因」

2019-05-05 13:44

影／暗酸韓「征服宇宙」？蔡英文：會變成麻煩製造者

2019-05-05 13:41

影／酸韓「動不動征服別人」？蔡英文：會變麻煩製造者

2019-05-05 13:15

柯文哲：扁保外就醫卻趴趴走 也是怪事

2019-05-05 12:59
看更多

熱門文章

前司法院長施啟揚下午辭世 親友感傷今天是他生日

2019-05-05 16:41

扁柯首度公開同台 柯文哲哽咽說不出話來

2019-05-05 14:45

北市長選舉無效之訴 藍營評估：柯敗訴就宣布選總統

2019-05-05 10:33

陳師孟警告：小英若無民主素養 怎能感動人民？

2019-05-05 03:32

「翻白眼女神」黃捷質詢韓國瑜 她一句話突破盲腸

2019-05-05 09:57

被翻白眼 韓國瑜開直播嘆：負債3300億我怎不急

2019-05-05 15:59

韓國瑜跳針「發大財」 逼出新一代白眼女神

2019-05-05 09:00

春吶照片被調亮 潘恒旭嗆「會落選不是沒原因」

2019-05-05 13:44

【即時短評】王金平這座「橋」塌了 國民黨難走向團結

2019-05-05 11:38

陳水扁伸右手證明1秒抖6.6次 酸媒體是來看他真抖假抖

2019-05-05 14:54

台灣首位飛行員 展現台灣魂不願受壓迫 他到東京上空投下...

2019-05-05 11:00

韓國瑜直播說明自經區 黃捷臉書再連10問號

2019-05-05 19:58

「軍艦過台海」在嘴仗啥？ 一次搞懂領海、內水跟公海術語

2019-05-05 10:00

新書談黨產 陳水扁：不能讓人家沒辦法活下去

2019-05-05 18:04

黑韓大絕招！羅智強大爆「1450的暗黑兵團作業模式」

2019-05-05 10:19

影／韓若選總統就回鍋選市長？ 陳其邁：他征服宇宙再說

2019-05-05 16:07

自經區問題讓韓國瑜跳針 公道伯怎麼說...

2019-05-05 13:03

林濁水酸韓國瑜 連勝文也中槍

2019-05-05 08:11

王金平為這三件事 堅決參選

2019-05-05 00:06

國軍重新評估迷彩服是否符合戰場需求 陸軍特戰先換裝

2019-05-05 09:14

阿扁出新書 爆陸軍退將串連「七日柔性政變」

2019-05-05 17:35

對韓翻白眼讓黃捷成女神 妹妹也被讚「短髮空靈」

2019-05-05 21:38

影／回嗆曾柏瑜！潘恒旭：沒到場隔空抓藥，妳學王浩宇嗎？

2019-05-05 14:57

柯文哲：扁保外就醫卻趴趴走 也是怪事

2019-05-05 12:59

兄弟情值得抱兩次 賴清德簽書會潘孟安意外現身

2019-05-05 17:10

沒靈感也被韓粉酸 董念台生氣了批韓粉走火入魔

2019-05-05 08:58

陳菊視察台東原住民就方案 籲支持有原民血統的蔡英文

2019-05-05 12:15

不要遺臭萬年 蔡啟芳：蔡英文想連任比登天還難！

2019-05-05 10:44

自經區一再被重複質詢 葉匡時：真是無奈

2019-05-05 13:18

民進黨初選空轉／賴清德出訪日僑尷尬、蔡英文宣傳政績

2019-05-05 11:40

選舉無效之訴宣判日逼近 柯文哲找核心幕僚沙盤推演

2019-05-05 11:12

林俊憲祭品文還願要高嘉瑜胖10公斤 透露還有彩蛋

2019-05-05 11:24

潘恒旭嗆「會落選」 曾柏瑜提醒韓國瑜不要只剩說大話

2019-05-05 16:48

賴清德高喊堅持 謝龍介：賴清德死鴨子硬嘴巴

2019-05-05 15:39

韓國瑜參加初選？馬英九：繳費、政見發表是民主常態

2019-05-05 13:01

韓答自經區跳針 朱立倫：綠營愛嘲諷怎不檢討自己

2019-05-05 18:11

林濁水：韓國瑜蜜月可撐過2020？

2019-05-05 12:37

自經區勢在必行 學者：高雄具優勢

2019-05-05 18:42

「如果醫院這樣開」反諷離岸風電 網友秒回：憤怒

2019-05-05 10:54

韓國瑜質詢狂跳針 柯：菜鳥市長時，螢幕寫滿「冷靜」

2019-05-05 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top