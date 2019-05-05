影／扁又稱手抖1秒6.6次 柯文哲：扁受非文明待遇

2019-05-05 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



前總統陳水扁下午出席「堅持－陳水扁口述歷史回憶錄」新書發表會，伸出顫抖的手，嗆媒體，稱今天從南部北上，結果媒體隨車一直拍，就是要拍他的手抖，他在車上被氣得要死。阿扁更舉起手，秀出他手抖的狀況，說要讓媒體盡量拍。記者黃義書／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁今(5)日下午2點，出席首本口述歷史回憶錄《堅持》的新書發表會，為不觸及中監的「四不」原則，主辦單位台北文獻館將原本放在舞台上的椅子搬到台下，不過陳前總統心情似乎不太好，他怒轟媒體跟拍都不是真的想聽他說什麼，只是要來看他的手抖是不是假裝的，在會場上陳水扁舉起自己的右手，號稱一秒鐘手會抖6.6次，另外雖然中監規定不得談及政治，但他仍舉例自己擔任台北市長當時，施政滿意度很高，最後卻沒有反應在選票上，認為選舉投票跟執政能力好壞，其實沒有必然關係，有的人做不好，有的是根本還沒開始做，但選民多半非理性，且憑著感覺在投票。

台北市長柯文哲特別出席，上台致詞時，談及曾擔任陳水扁醫療小組召集人的經驗與此本書出版契機的過往，一度哽咽到說不出話，柯文哲表示當時只有他跟促轉會前主委黃煌雄到過關押陳水扁的龜山監獄，當時陳水扁在監獄裡頭的待遇，「不是一個文明國家該做的事」，認為對一個卸任總統，不該用如此不好的方式對待，最後導致他出現嚴重身心狀況，輾轉到台北榮總診斷，經多名醫學專家證實他情況不佳，最後移至培德監獄時已經有尿失禁必須包尿布及手抖等症狀，最後柯認為希望透過時間，透過歷史的轉述，讓台灣人更加了解事情經過，讓意識形態的抗爭越來越少，讓藍綠都能夠和平、共榮。

不過，對不少挺扁人士呼籲要特赦，蔡英文總統上午到新北市板橋潮和宮參拜時，是否會在任內特涉陳水扁也讓人十分矚目，蔡英文受訪時，僅表示目前最重要的是陳前總統的健康，至於其他的部分，交由法務部去處理。