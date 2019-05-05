新書談黨產 陳水扁：不能讓人家沒辦法活下去

2019-05-05 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前總統陳水扁出版第一本口述歷史回憶錄「堅持」，內容也提及他對於黨產及年金處理的看法，他認為，政治問題要用政治智慧及政治手段來解決，不能夠純用法律解決。

陳水扁指出，領導者的人格特質如果優柔寡斷，卻又事必躬親，「表面上要你去做，實際上又要管，而且是大小事都要管的情況下，執行者也會寸步難行。如果是這樣的話，開再多會，設再多平台也沒有用。」

陳水扁說，他認為年金和黨產問題，絕對不是弄一個討黨產的特別條例或是年金改革特別條例就可以達到轉型正義的目的，年金和黨產不但是政治問題，歷史問題，也是社會問題，不純然是法律問題，如果用法律手段來解決，徒法不足以自行，因為中間處處是政治，而且政治影響的層面就是社會。

陳水扁表示，1949年國民黨撤退來台，就進到動員戡亂時期，整部憲法都被凍結了，所以也沒有行憲，來台灣後繼續訓政，以黨領政，黨國不分，問題就在這個地方。換句話說，黨產的當與不當，都是歷史問題，能夠一刀切嗎？

陳水扁說，以目前的爭議來說，人家要發給員工的薪水，可以凍結起來讓他們發不出嗎？如果一個執政黨可以對一個在野黨這樣做，講好聽一點是追求轉型正義，但另個角度，難道不是另一種政治清算和鬥爭嗎？他認為，總是要留一條路給國民黨走，不能讓人家連活下去都沒辦法。訓政時期就是那麼長，最近20年才開始民主化。

陳水扁也說，不當黨產的定義非常嚴格，除非證明自己的黨產合法，否則一律推定是不當黨產，他認為這是有問題的，念法律的人都知道，「舉證之所在，敗訴之所在」，也就是檢察官必須拿出證據，若拿不出來，就判無罪。一樣道理，要國民黨證明自己無罪，要怎麼證明？所以這是政治問題，不是一般犯罪問題。

陳水扁說，而且犯罪問題都是無罪推定，現在黨產不是認定為犯罪問題，而是民事求償返還的問題，他反問，能夠比無罪推定更嚴格的有罪推定？他很擔心這種無限上綱，忽略掉歷史因素和政治考量的做法，會讓未來走得很辛苦。