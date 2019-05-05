親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
韓答自經區跳針
郭董赴美入白宮
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

通緝犯拒查欲逃 板橋警急開9槍驚險攔人

捕獲2尾野生大鮸魚拍賣近3萬 東石漁民：如中樂透

新書談黨產 陳水扁：不能讓人家沒辦法活下去

2019-05-05 18:04聯合報 記者丘采薇╱即時報導

前總統陳水扁出版第一本口述歷史回憶錄「堅持」，內容也提及他對於黨產及年金處理的看法，他認為，政治問題要用政治智慧及政治手段來解決，不能夠純用法律解決。

陳水扁指出，領導者的人格特質如果優柔寡斷，卻又事必躬親，「表面上要你去做，實際上又要管，而且是大小事都要管的情況下，執行者也會寸步難行。如果是這樣的話，開再多會，設再多平台也沒有用。」

陳水扁說，他認為年金和黨產問題，絕對不是弄一個討黨產的特別條例或是年金改革特別條例就可以達到轉型正義的目的，年金和黨產不但是政治問題，歷史問題，也是社會問題，不純然是法律問題，如果用法律手段來解決，徒法不足以自行，因為中間處處是政治，而且政治影響的層面就是社會。

陳水扁表示，1949年國民黨撤退來台，就進到動員戡亂時期，整部憲法都被凍結了，所以也沒有行憲，來台灣後繼續訓政，以黨領政，黨國不分，問題就在這個地方。換句話說，黨產的當與不當，都是歷史問題，能夠一刀切嗎？

陳水扁說，以目前的爭議來說，人家要發給員工的薪水，可以凍結起來讓他們發不出嗎？如果一個執政黨可以對一個在野黨這樣做，講好聽一點是追求轉型正義，但另個角度，難道不是另一種政治清算和鬥爭嗎？他認為，總是要留一條路給國民黨走，不能讓人家連活下去都沒辦法。訓政時期就是那麼長，最近20年才開始民主化。

陳水扁也說，不當黨產的定義非常嚴格，除非證明自己的黨產合法，否則一律推定是不當黨產，他認為這是有問題的，念法律的人都知道，「舉證之所在，敗訴之所在」，也就是檢察官必須拿出證據，若拿不出來，就判無罪。一樣道理，要國民黨證明自己無罪，要怎麼證明？所以這是政治問題，不是一般犯罪問題。

陳水扁說，而且犯罪問題都是無罪推定，現在黨產不是認定為犯罪問題，而是民事求償返還的問題，他反問，能夠比無罪推定更嚴格的有罪推定？他很擔心這種無限上綱，忽略掉歷史因素和政治考量的做法，會讓未來走得很辛苦。

保外就醫的前總統陳水扁。記者黃義書／攝影
保外就醫的前總統陳水扁。記者黃義書／攝影
分享

黨產陳水扁國民黨

相關新聞

陳水扁趴趴走 介文汲：若在別的國家早就送回監獄

2019-05-05 17:22

「獨立先生」施啟揚今逝 任內推動司法獨立

2019-05-05 19:31

前司法院長施啟揚下午辭世 親友感傷今天是他生日

2019-05-05 16:41

影／扁又稱手抖1秒6.6次 柯文哲：扁受非文明待遇

2019-05-05 18:06

母親節從沒送卡片禮物給媽 柯文哲：因為我都不虛偽

2019-05-05 17:30

民進黨台南市黨部關門兩周 黨員不滿：賴清德教的

2019-05-05 17:24

2020柯韓對決？ 阿扁：開車高鐵哪個比較快到總統府

2019-05-05 17:08

虧柯文哲「萬變柯P」 陳水扁：人民投票都憑感覺走

2019-05-05 17:06

扁新書揭連戰陣營要他爆料興票案 但他堅持拒絕

2019-05-05 17:00

五四談華人民主 江宜樺：未來邁向制度之爭

2019-05-05 16:59

潘恒旭嗆「會落選」 曾柏瑜提醒韓國瑜不要只剩說大話

2019-05-05 16:48

回憶錄發表媒體跟拍他手抖 阿扁怒：「快要氣死」

2019-05-05 15:53

總統初選民調 賴辦盼依中執會已公告辦法執行

2019-05-05 15:33

扁當年從市長辦公室望向總統府 柯：我看不到總統府啊

2019-05-05 15:13

陳水扁伸出顫抖的手要大家看是否是假裝的

2019-05-05 14:57

影／回嗆曾柏瑜！潘恒旭：沒到場隔空抓藥，妳學王浩宇嗎？

2019-05-05 14:57

陳水扁伸右手證明1秒抖6.6次 酸媒體是來看他真抖假抖

2019-05-05 14:54

扁柯首度公開同台 柯文哲哽咽說不出話來

2019-05-05 14:45

尋求鄉親支持 蔡總統說下半年經濟會更好

2019-05-05 14:39

扁新書發表會 椅子不上台

2019-05-05 14:27

特勤開車門撞重機壓到人 府：民眾無大礙

2019-05-05 14:25

前總統陳水扁出席新書發表 統促黨要求關回去

2019-05-05 14:04

馬拋政院併入府 蔡總統：卸任後不要指指點點

2019-05-05 13:57

中常委挺蔡？ 卓榮泰：希望全國人民挺總統

2019-05-05 13:57

觀察站／柯最關鍵的潛伏期 最難熬的5月天

2019-05-05 13:54

北市長選舉無效之訴牽動大選？柯營：暫且按兵不動

2019-05-05 13:54

牽動大選？丁營：柯將借力使力

2019-05-05 13:54

特赦扁？ 柯：政治問題要用政治解決

2019-05-05 13:54

扁挑戰四不 學者：測試蔡紅線

2019-05-05 13:54

春吶照片被調亮 潘恒旭嗆「會落選不是沒原因」

2019-05-05 13:44

影／暗酸韓「征服宇宙」？蔡英文：會變成麻煩製造者

2019-05-05 13:41

影／酸韓「動不動征服別人」？蔡英文：會變麻煩製造者

2019-05-05 13:15

柯文哲：扁保外就醫卻趴趴走 也是怪事

2019-05-05 12:59

扁放話挑戰「4不」動作不斷 賴營低調

2019-05-05 12:54

蔡英文：我就是最重視文化設計的總統

2019-05-05 12:38

林濁水：韓國瑜蜜月可撐過2020？

2019-05-05 12:37

陳水扁搭高鐵北上發表新書 搭車過程搖手拒訪

2019-05-05 12:31

中國文攻武嚇 蔡英文：我們有很多朋友來維持區域穩定

2019-05-05 12:16

拱韓選總統 邱烽堯：韓粉樂於幫韓國瑜出500萬保證金

2019-05-05 12:08
看更多

熱門文章

德媒：101大樓屹立不搖 台灣艱難處境象徵

2019-05-04 19:58

扁柯首度公開同台 柯文哲哽咽說不出話來

2019-05-05 14:45

翻白眼黃捷熱度超越韓國瑜 反觀港湖女神高嘉瑜...

2019-05-04 22:10

陳師孟警告：小英若無民主素養 怎能感動人民？

2019-05-05 03:32

前司法院長施啟揚下午辭世 親友感傷今天是他生日

2019-05-05 16:41

「翻白眼女神」黃捷質詢韓國瑜 她一句話突破盲腸

2019-05-05 09:57

北市長選舉無效之訴 藍營評估：柯敗訴就宣布選總統

2019-05-05 10:33

韓國瑜跳針「發大財」 逼出新一代白眼女神

2019-05-05 09:00

國軍提前退伍賴帳不還錢 目前有4000多人

2019-05-04 23:21

韓、郭對決恐讓藍總統提名兩頭空 國民黨：按規畫初選

2019-05-04 19:51

被翻白眼 韓國瑜開直播嘆：負債3300億我怎不急

2019-05-05 15:59

春吶照片被調亮 潘恒旭嗆「會落選不是沒原因」

2019-05-05 13:44

【即時短評】王金平這座「橋」塌了 國民黨難走向團結

2019-05-05 11:38

影／被動初選也要登記繳費 韓國瑜：遊戲規則明訂再商議

2019-05-04 19:31

台灣首位飛行員 展現台灣魂不願受壓迫 他到東京上空投下...

2019-05-05 11:00

陳水扁伸右手證明1秒抖6.6次 酸媒體是來看他真抖假抖

2019-05-05 14:54

黑韓大絕招！羅智強大爆「1450的暗黑兵團作業模式」

2019-05-05 10:19

「軍艦過台海」在嘴仗啥？ 一次搞懂領海、內水跟公海術語

2019-05-05 10:00

【即時短評】有志大位者 該以前總統為鑑

2019-05-04 23:57

林濁水酸韓國瑜 連勝文也中槍

2019-05-05 08:11

王金平為這三件事 堅決參選

2019-05-05 00:06

反駁打臉說 郭台銘：川郭會讓政客不開心

2019-05-04 20:20

國軍重新評估迷彩服是否符合戰場需求 陸軍特戰先換裝

2019-05-05 09:14

「登記、繳費、政見會」韓若被動初選 吳定調三要件

2019-05-04 23:43

自經區問題讓韓國瑜跳針 公道伯怎麼說...

2019-05-05 13:03

蔡英文用星戰梗 一次暗酸郭、韓兩人

2019-05-04 20:26

影／韓若選總統就回鍋選市長？ 陳其邁：他征服宇宙再說

2019-05-05 16:07

沒靈感也被韓粉酸 董念台生氣了批韓粉走火入魔

2019-05-05 08:58

不要遺臭萬年 蔡啟芳：蔡英文想連任比登天還難！

2019-05-05 10:44

柯文哲：扁保外就醫卻趴趴走 也是怪事

2019-05-05 12:59

影／國民黨初選500萬韓粉幫繳？ 韓國瑜：請稍安勿躁

2019-05-04 19:41

影／回嗆曾柏瑜！潘恒旭：沒到場隔空抓藥，妳學王浩宇嗎？

2019-05-05 14:57

選舉無效之訴宣判日逼近 柯文哲找核心幕僚沙盤推演

2019-05-05 11:12

民進黨初選空轉／賴清德出訪日僑尷尬、蔡英文宣傳政績

2019-05-05 11:40

林俊憲祭品文還願要高嘉瑜胖10公斤 透露還有彩蛋

2019-05-05 11:24

自經區一再被重複質詢 葉匡時：真是無奈

2019-05-05 13:18

提前退伍4千多人賴帳不繳 留下逾億呆帳

2019-05-04 23:58

陳菊視察台東原住民就方案 籲支持有原民血統的蔡英文

2019-05-05 12:15

潘恒旭嗆「會落選」 曾柏瑜提醒韓國瑜不要只剩說大話

2019-05-05 16:48

兄弟情值得抱兩次 賴清德簽書會潘孟安意外現身

2019-05-05 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top