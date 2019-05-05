母親節從沒送卡片禮物給媽 柯文哲：因為我都不虛偽

2019-05-05 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午到台北捷運東區地下街第二廣場，出席台北市立國樂團假日音樂會暨歌劇「我的媽媽欠栽培」劇本賞析活動，還與柯媽何瑞英短暫同台。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天下午到台北捷運東區地下街第二廣場，出席台北市立國樂團假日音樂會暨歌劇「我的媽媽欠栽培」劇本賞析活動，還與柯媽何瑞英、柯爸柯承發短暫同台；柯還被問到小時有無送母親節禮物或卡片給媽媽？結果柯文哲秒答「沒有，因為我都不虛偽」。

柯文哲致詞時表示，北市政府本來就很多藝文活動，今天選在東區地下街其實是「假藝文活動，實行東區復興的開始。」市府將與地方商圈組織密切聯繫，透過短、中、長期計畫，改善環境軟硬體，拉回東區商圈經濟活性；未來周邊廣場等空間每天都會有表演，且會規劃大型活動。

隨後主辦單位也安排柯承發、何瑞英上台，還準備康乃馨要讓柯送給何，因為柯母親節當天人將在台中，藉此提早慶祝，柯與何也分享起過去母子互動的情況。

柯文哲表示，媽媽只有管他到國小5年級，之後他看的書媽媽都看不懂就不敢管他了；媽媽以前是電台播報員，也許那個時代有栽培，本會去當主播，媽媽咬字清楚也不會亂講話。「媽媽欠栽培，不過兒子被栽培得很好。」

何瑞英說，她認為生孩子就在家照顧、栽培孩子，這樣比較「親」；以前柯文哲在國中、高中都有帶便當，她凌晨五點就開始準備，一邊煮早餐的粥，一邊煮中午便當的飯菜，有時來不及做就去外面買肉圓、炒麵等，帶到學校給柯吃，讓柯同學很羨慕，而她煮什麼，柯也都說好吃。

柯文哲則說，他吃飯都很隨便吃，有東西吃就可以了，50年前、那時代在家吃比較便宜，有東西吃就不錯了。

何瑞英還說，柯每次晚上讀書讀很晚，她很不喜歡，因為會影響隔天上課，擔心兒子這樣如何有精神聽得懂，所以都要柯最晚午夜12點結束去睡，柯常會說再等一下，但他就直接斷電，不給柯念書。另外，柯念到國中還不知道新竹地方最有名的城隍廟在哪，同學約去玩也都拒絕直接回家。

柯文哲笑說，他小時候都是父母說不可以再讀，現代父母則是要孩子別再打電動了；而現在要不是當台北市長，「我很少離開台大醫院。」