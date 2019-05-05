民進黨台南市黨部關門兩周 黨員不滿：賴清德教的

2019-05-05 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



民進黨台南市黨部以抗議中評會處分不公為由，上月25日無預警關門，到上周五一直未開門，不滿的黨員不僅到黨部前「作法」，要新潮流「退散」，還批賴清德只會罵別人不尊重程序，自己的親信、台南市黨部主委黃先柱也不尊重，任意關閉黨部，揚言如果明天再不開門，要求中央黨部「接管」

黃先柱今天表示，不開門主要是有黨員對中評委的決議不滿，表達基層意見，但上周五已在黨員的群組裡公告，下周一也就是明天就會開門，「不必你們說，本來就要開門了」

去年底的台南市議會議長選舉，民進黨有人跑票，造成脫黨參選的郭信良當選議長，日前中評會對跑票議員，包括立委陳亭妃的妹妹陳怡珍等人，做出停權一年半、但沒有開除黨籍的處分，市黨部隨即宣布無限期關門。而中評會的決議被視為是新潮流的挫敗，也象徵著賴清德在黨內的處境。

民進黨台南市黨部執行委員陳世輝等，不滿黃先柱關閉黨部，上周發動執行委員過半連署，要求黨部開門、本周召開執委會，今天又對黃先柱下最後通牒，表示如果再不開門，中央黨部應接管市黨部，並推派代理主席取代黃。

陳世輝表示，根據民進黨的縣市黨部組織規程規定，黃先柱無權擅自將市黨部關閉，除了損及黨工工作權，更影響所有黨員權益，蠻橫、囂張行徑，完全漠視執委會存在。

黃先柱也反擊，黨部相關規則也沒有規定主委不能關閉黨部，關閉主要是反應基層黨員的心聲，對中評會的處分決議不滿，將發文給黨中央建議，未來議長選舉，黨籍議員除了具名投票，事先還必須切結，如果未投黨推薦人選，應開除黨籍、並辭去議員職位。