扁新書揭連戰陣營要他爆料興票案 但他堅持拒絕

2019-05-05 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前總統陳水扁（圖左）出版第一本口述歷史回憶錄「堅持」。記者黃義書／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁出版第一本口述歷史回憶錄「堅持」，內容爆料2000年總統大選，宋楚瑜陷入「興票案」的秘辛。書中指出，當時有連戰陣營的人提供興票案證據文件給陳水扁，希望藉由扁陣營來爆料，有一天連戰幕僚打給扁幕僚說，「交給你們的東西，到底要不要講？」但當時扁堅持不講。

陳水扁表示，興票案的資料，據稱是當時李登輝總統辦公室主任蘇志誠在文大的一位學生交給扁陣營，當他拿到資料後，團隊中一派幕僚主張曝光，但他自己非常保留，原因是他認為，若是致命證據，連戰陣營為何不自己爆料？若證據是假的，他可能變成被告，因為他沒辦法分辨是真是假。

陳水扁也認為，他很少去打負面選戰，特別是這種所謂的「黑函」，所以隨後他正式向連戰陣營拒絕，也因為他回絕，興票案的證據最後就由國民黨不分區立委楊吉雄出來開記者會，揭開興票案的序幕。

陳水扁說，2000年總統大選期間，當時宋楚瑜脫離國民黨參選，民調始終第一，但興票案翻轉了整個結果，因為宋楚瑜說法一日數變，以致公信力受到很大的折損，如果宋楚瑜第一時間危機處理好，結果可能就不一樣了，但宋的危機處理真的非常糟糕，因為宋一直沒有講真話，宋指什麼「長輩說」或「照顧蔣家說」都是胡說，興票案是宋楚瑜民調落居第二的關鍵，經過一周之後，民調變成宋第二，他第一。