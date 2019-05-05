潘恒旭嗆「會落選」 曾柏瑜提醒韓國瑜不要只剩說大話

2019-05-05 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜今在臉書回應，高雄在韓市長的領導之下，可能只剩說大話而已。圖／翻攝曾柏瑜臉書 分享 facebook

春吶今年移到高雄旗津舉辦，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜，調亮高雄市觀光局長潘恒旭po出的現場照片，發現不僅有空地還可以躺人，潘恒旭則到曾柏瑜臉書嗆聲「你會落選，不是沒有原因」。曾柏瑜回應，高雄在韓市長的領導之下，可能只剩說大話而已。

潘恒旭除了在臉書回嗆外，今下午受訪表示，他臉書上有很多張照片，要調亮應該把每張照片都調亮，「新北的人插手來管高雄的事，不是很好笑嗎？」、「她要學王浩宇嗎？」

曾柏瑜指出，勞動潘局長尊駕來這裡留言，她只有簡短幾點回應，說她們是亂抓現場照片編故事，但照片是在潘臉書上po的照片抓下來調亮而已，如果現場真的飆破萬人，「怎麼連自己拍的照片都人煙稀少呢」。

曾柏瑜還說，作為高雄的觀光局長，對於活動成敗批評只想看見自己想看的，今天各大新聞版面都報出攤販生意慘淡，結果潘還堅持攤販發大財，高雄在韓市長的領導之下，可能只剩說大話而已。

曾表示，春吶音樂祭歷年都是舉辦給獨立樂團的音樂祭，結果一到高雄卻變成市府歌廳秀、議員造勢晚會，這樣的春吶豈止是變質，根本是崩壞至極。

曾柏瑜說，她的團隊裡剛好有來自高雄的北漂青年，土生土長在高雄的時間可比潘恒旭和韓市長久多了，面對這樣崩壞的高雄，難道也沒資格說話嗎？

最後曾柏瑜還在貼文提到，#議員上台韓總唱歌春吶崩壞，人進不來貨出不去攤販慘慘慘。