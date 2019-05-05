前司法院長施啟揚下午辭世 親友感傷今天是他生日

2019-05-05 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭白雪 ╱即時報導



前司法院長施啟揚今天下午3點在三峽家中辭世。報系資料照 分享 facebook

前司法院長施啟揚今天下午3點在三峽家中辭世，享年84歲，今天剛好也是施啟揚國曆生日，沒想到下午驚傳噩耗，令他親友都相當感傷。

施啟揚被視為國內司法第一位不曾干預、介入司法個案的司法院長，他在司法院長任內首度重用改革派法官，現任司法院秘書長呂太郎便是在施啟揚院長任內，特別拔擢出任司法院人事處長，是首位非循傳統司法官僚按資排輩的人事處長；施院長任內開啟庭長任期制，透過法官人事審議委員會淘汰許多不適任的庭長、法官，被改革派法官認為是開啟國內司法改革的第一位院長。

民國24年出生的施啟揚，是彰化縣鹿港人，自台灣大學法律系畢業後，赴德國海德堡取得博士學位，返國後曾在台大法律系任教，後來轉入政壇，曾擔任教育部次長、法務部長、行政院副院長、國安會秘書長等重要職務。他在德國念書時，結識當時在法國讀書的李鍾桂，兩人後來結婚，曾是昔日政壇佳偶。

施啟揚是陸委會首任主委，當時副主委是前總統馬英九。馬英九在總統任內曾頒贈一等卿雲勳章給施啟揚，親口讚揚施啟揚在公職期間，「每一項都是歷史性貢獻」；並細數他在法務長任內廢除票據法，在行政院副院長任內，一方面主持二二八事件調查，發表官方調查報告，同時主導兩岸關係與大陸政策，成立大陸工作會報，為兩岸關係工作奠定基礎。

馬英九回憶，當時政府最重要的工作是召開國是會議修憲，在增修條文中確立「兩岸關係就是中華民國之下的自由地區與大陸地區」；後來成立陸委會、海基會，訂定兩岸人民關係條例，並在條例中將「自由地區」界定為台灣地區，都是在施啟揚任內完成。

但施啟揚也曾因在規劃總統直選或委選直選制度時，因未明「上意」，事後說出：「民意如流水」的名言。

施啟揚自1994年擔任司法院長，為避免政治介入司法，鮮少再與政治圈往來，連改革派法官都肯定，他從未伸手介入、干預，不僅捍衛審判獨立，更為書記官爭取加薪。但在1999年，民間司改會要求時任總統李登輝出面主持全國司改會議壓力下，李登輝並不願出面，施啟揚被迫請辭司法院長。

施啟揚辭去司法院長後，原已不問世事，後來因319槍擊案，在立法院通過319槍擊事件真相調查特別委員會條例，他又被推薦出任319槍擊案真調會召集人，在政府不支持、各機關被下令行使抵抗權情況下，艱苦完成調查報告。

施啟揚近年來身體健康不佳，臥病已逾10年，5月5日原本是他生日，卻在今天下午3點於三峽家中辭世。