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初選納手機？總統雙手一攤離去

2019-05-05 16:26聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

蔡英文總統下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰相遇，兩人一起進出會場時有說有笑，一掃之前黨內總統初選時陰霾，而見到媒體記者詢問初選民調納手機時，蔡總統笑著雙手一攤離去。

蔡英文總統（左）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（中）相遇，兩人一起步出會場時有...
蔡英文總統（左）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（中）相遇，兩人一起步出會場時有說有笑，之前的黨內初選紛爭如若無其事一般。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（左二）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（中）相遇，兩人一起步出會場時...
蔡英文總統（左二）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（中）相遇，兩人一起步出會場時有說有笑，見到媒體記者詢問初選民調納手機時，蔡總統笑著雙手一攤離去。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（左）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（右）相遇，兩人一起步出會場時有...
蔡英文總統（左）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（右）相遇，兩人一起步出會場時有說有笑，之前的黨內初選紛爭如若無其事一般。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（中）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（中後）相遇，兩人一起步出會場時...
蔡英文總統（中）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（中後）相遇，兩人一起步出會場時有說有笑，之前的黨內初選紛爭如若無其事一般。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（右）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（中）相遇，兩人一起進入會場時有...
蔡英文總統（右）下午出席活動，與民進黨主席卓榮泰（中）相遇，兩人一起進入會場時有說有笑，之前的黨內初選紛爭如若無其事一般。記者許正宏／攝影
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民進黨蔡英文卓榮泰

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