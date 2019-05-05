回憶錄發表媒體跟拍他手抖 阿扁怒：「快要氣死」

2019-05-05 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前總統陳水扁第一本口述歷史回憶錄「堅持」新書發表會，今天在市長官邸藝文沙龍表演廳舉行，台北市長柯文哲及民進黨立法院黨團總召柯建銘皆出席。陳水扁稍早在座談會發言，一開口就對一路上從高雄跟拍他北上的媒體表達抗議，他說，他手抖是經過一次一次診斷證明，包括榮總及馬偕醫院都這樣說，這是假不了的，但一路上他身為一個病人，卻被媒體跟拍，「台灣社會多悲哀。」

陳水扁說，今天在場可能也有台中（監獄）方面的人被派來監視，他首先要說的一句話，「我沒有上台喔，我是坐在台下喔。」他也說，在他要說話之前，拜託他的主治醫師給做一個見證，因為那麼多媒體來到現場，重點不是要拍攝阿扁在做什麼，而是要看阿扁這隻手，手抖是真的假的。

陳水扁說，他手抖是假也假不了的，醫師人在這裡，今天在場也有對醫學有專業知識的人，包括柯文哲，他相信要檢查一個人的手會不會抖，一定會要求患者要將手伸直、懸空，而非拿東西或將手放膝蓋，這是基本作業流程，他拜託媒體，去問問醫學專家。

陳水扁表示，手抖症也好，帕金森氏症也好，他不是帕金森，但他手抖不是在數鈔票，他手會抖不是他自己講的，一次一次診斷都這樣寫，榮總及馬偕醫院病歷也這樣寫，「這是假的嗎，為什麼有那麼多人說我手抖是假的，拜託市長（柯文哲）見證，這要怎麼假，給媒體拍拍看。」

陳水扁指出，經過檢查，他的手一秒抖六點六次，就是這樣啊，他隨後抱怨，「一路從高雄到台北就要一直拍，我一個病人我要累死，昨晚也睡不好，（在車上休息）難道我要醒來讓你拍嗎，台灣社會多悲哀。」

陳水扁也說，本來想要今天開開心心迎接第一本口述歷史要出版，但是一路上他快要氣死。隨後有支持者在台下大喊：「台灣人會有報應。」不過他馬上回應：「 拜託後面不要講話。」

陳水扁也說，為什麼這本書叫做堅持，因為這本口述歷史回憶錄，從他總統第二任就有在準備，本來想說卸任後一定要有個交代，寫一本回憶錄，但是沒事來一個紅衫軍，就把這一本書亂掉，不了了之，卸任後，扁辦重要的職責就是要寫回憶錄，要拜託國史館館長幫忙，要開始來做口述歷史，但後來阿扁被人家關起來，希望趕快「出來後」再做，但等不到，直到柯文哲當台北市長，這本書才開始，一波三折。