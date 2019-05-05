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談發大財被翻白眼 韓國瑜直播嘆：負債3300億我怎不急

回憶錄發表媒體跟拍他手抖 阿扁怒：「快要氣死」

2019-05-05 15:53聯合報 記者丘采薇╱即時報導

前總統陳水扁第一本口述歷史回憶錄「堅持」新書發表會，今天在市長官邸藝文沙龍表演廳舉行，台北市長柯文哲及民進黨立法院黨團總召柯建銘皆出席。陳水扁稍早在座談會發言，一開口就對一路上從高雄跟拍他北上的媒體表達抗議，他說，他手抖是經過一次一次診斷證明，包括榮總及馬偕醫院都這樣說，這是假不了的，但一路上他身為一個病人，卻被媒體跟拍，「台灣社會多悲哀。」

陳水扁說，今天在場可能也有台中（監獄）方面的人被派來監視，他首先要說的一句話，「我沒有上台喔，我是坐在台下喔。」他也說，在他要說話之前，拜託他的主治醫師給做一個見證，因為那麼多媒體來到現場，重點不是要拍攝阿扁在做什麼，而是要看阿扁這隻手，手抖是真的假的。

陳水扁說，他手抖是假也假不了的，醫師人在這裡，今天在場也有對醫學有專業知識的人，包括柯文哲，他相信要檢查一個人的手會不會抖，一定會要求患者要將手伸直、懸空，而非拿東西或將手放膝蓋，這是基本作業流程，他拜託媒體，去問問醫學專家。

陳水扁表示，手抖症也好，帕金森氏症也好，他不是帕金森，但他手抖不是在數鈔票，他手會抖不是他自己講的，一次一次診斷都這樣寫，榮總及馬偕醫院病歷也這樣寫，「這是假的嗎，為什麼有那麼多人說我手抖是假的，拜託市長（柯文哲）見證，這要怎麼假，給媒體拍拍看。」

陳水扁指出，經過檢查，他的手一秒抖六點六次，就是這樣啊，他隨後抱怨，「一路從高雄到台北就要一直拍，我一個病人我要累死，昨晚也睡不好，（在車上休息）難道我要醒來讓你拍嗎，台灣社會多悲哀。」

陳水扁也說，本來想要今天開開心心迎接第一本口述歷史要出版，但是一路上他快要氣死。隨後有支持者在台下大喊：「台灣人會有報應。」不過他馬上回應：「 拜託後面不要講話。」

陳水扁也說，為什麼這本書叫做堅持，因為這本口述歷史回憶錄，從他總統第二任就有在準備，本來想說卸任後一定要有個交代，寫一本回憶錄，但是沒事來一個紅衫軍，就把這一本書亂掉，不了了之，卸任後，扁辦重要的職責就是要寫回憶錄，要拜託國史館館長幫忙，要開始來做口述歷史，但後來阿扁被人家關起來，希望趕快「出來後」再做，但等不到，直到柯文哲當台北市長，這本書才開始，一波三折。

前總統陳水扁伸出顫抖的手要在旁的柯文哲及媒體確認是否是假裝的。記者黃義書／攝影
前總統陳水扁伸出顫抖的手要在旁的柯文哲及媒體確認是否是假裝的。記者黃義書／攝影
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陳水扁柯文哲馬偕醫院

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