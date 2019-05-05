支持者不滿情緒降溫 民進黨南市黨部6日開門

2019-05-05 15:35 中央社 台南5日電



民進黨台南市黨部不滿中評會對南市議長選舉跑票的黨籍市議員僅處以停權一年半處分，4月25日暫時關閉市黨部；市黨部執行長蔡麗青今天表示，市黨部明天將開門，屆時統一說明。

台南市議會去年12月選舉議長時，民進黨籍台南市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍跑票投給退出民進黨的郭信良；民進黨中央評議委員會4月24日以5票對4票表決通過陳怡珍等3人停權一年半。

對於中評會的決議，民進黨台南市黨部主委黃先柱4月25日以痛心疾首來形容自己的心情，且以保護市黨部同仁安全為由，暫時關閉市黨部，閉門思過。

市黨部的關門，引來市黨部部分執行委員的不滿，執委蔡和太、曾金興、陳世輝4月30日前往台南市黨部抗議，由具有道教道長身分的陳世輝身著道長服裝，在大門緊閉的市黨部門外進行驅魔趕煞儀式。

陳世輝等3名執委今天更下了最後通牒，要求市黨部明天開門，否則將要求黨中央直接派員接管台南市黨部，執委也不排除召開臨時執委會推派代理主席，依法取代黃先柱的主委職務。

蔡麗青今天告訴中央社記者，因中評會的決議，造成眾多支持者不滿，經市黨部安撫，情緒已降溫，市黨部預定明天上午9時開門運作，屆時將統一說明，市黨部也尊重執委的意見表達。