影／回嗆曾柏瑜！潘恒旭：沒到場隔空抓藥，妳學王浩宇嗎？

2019-05-05 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



春吶今年移到高雄旗津舉辦，前天有人在網路上貼出沙灘上一個人和4個人坐在舞台前的照片，酸春吶到高雄沒有人參加。高雄市觀光局長潘恒旭拿出昨晚照片說明有數千人參加，把現場照片放上臉書，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜將該照片調亮發現，竟還有空地且還有人可以躺著。潘恒旭說，沒有到場就隔空抓藥，「這是時代力量問政的水準嗎？」

曾柏瑜說，今年首度移師高雄旗津舉辦的春吶音樂祭，這2天一直遭爆出根本沒有人潮，高雄觀光局長潘恆旭宣稱那些照片都是抹黑，今晚有上萬人湧入旗津。

「他沒有來現場啊！」潘恒旭今天回應說，一個沒有來現場編的照片，這是時代力量該有的負責任的做法嗎？「他如果有來現場再來講這個事嘛」，隔空抓藥，憑一張照片就可以說三道四，「這是時代力量問政的水準嗎？」

潘恒旭昨晚在臉書貼了一張現場照，並hashtag「High」，曾柏瑜指出，她實在很好奇到底現場有多少人？怎麼照片照這麼黑？於是截圖下來調了一下亮度，發現前面那塊空地毫無阻礙地躺了一個人，旁邊大概可以再躺3組樂團都沒問題。

潘恒旭說，他臉書上有很多張照片，要調亮應該把每張照片都調亮，「新北的人插手來管高雄的事，不是很好笑嗎？」、「她要學王浩宇嗎？」