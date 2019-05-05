張友樺：藍有人運作朱立倫退初選 讓郭有機會贏過韓

2019-05-05 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



名嘴張友驊在政論節目「新聞龍捲風」中表示，目前國民黨已有人在運作要讓新北市前市長朱立倫退出初選，因為朱與鴻海董事長郭台銘支持者的重疊性很高，如果朱退出，郭的民調才有可能拉高，贏過韓國瑜。

張友驊指出，郭台銘見美國總統川普，雖然民調有拉升，但事實上美國對郭選總統的看法，應該是「寒寒的」，因為郭與中國大陸的關係實在太密切，而且前美國在台協會理事主席卜睿哲表示郭要選總統、太太氣得離家出走，「要齊家才能平天下」，暗批郭台銘，多少反應了美國的立場，川普是個大嘴巴，如果與郭台銘見面談到很多選總統的事，一定會在推特上發言，但這次卻沒有，而是透過白宮發言人指稱兩人是談投資案、沒談選總統，氣氛不太一樣。

張友樺表示，目前有些國民黨人士在運作讓朱立倫退出初選，支持者轉而支持郭台銘，在郭還沒有出來之前，朱的民調僅次於韓國瑜，郭出來後則退到第4，顯見兩人的支持者是重疊性很高的，顯見郭有點急了，擔心民調會輸給韓國瑜。

名嘴陳揮文也表示，根據辜寬敏的兩岸政策協會在3號公布的最新民調顯示，在國、民兩黨與無黨的柯文哲三個代表出來選的情況下，柯的民調甚至贏郭台銘，柯在台北的政績並沒有特別出色，民調會勝出最主要是選民對藍綠惡門的厭倦，顯見郭並不一定能夠贏得大選，目前看起來各方民調中支持度最高的仍是韓國瑜，所以奉勸郭早日退選「愈早退贏得的尊重愈多」