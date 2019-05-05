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扁柯首度公開同台 柯文哲哽咽說不出話來

2019-05-05 14:45聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

前總統陳水扁口述歷史回憶錄「堅持—陳水扁口述歷史回憶錄」，今天下午在台北市長官邸藝文沙龍舉辦新書發表會，台北市長柯文哲、民進黨立委柯建銘、前總統府秘書長陳唐山、市議員江志銘、林嘉誠、陳昭姿、藍美津等人也將出席，這也是柯上任以來，「柯、扁」首度公開同台。

只見陳水扁拄著拐杖現身，一看到柯文哲就連忙握手致意。由於該口述歷史，是柯文哲大力促成，或許是為了感謝柯文哲的美意，陳水扁在握手之餘，也不忘微鞠躬表達謝意。

柯文哲致詞表示，自己曾經當過陳水扁的民間醫療小組召集人，當時只有自己和黃煌雄去龜山監獄看過陳水扁。回想起當時探監的情形，柯文哲一時情緒激動，哽咽到說不出話來。

柯文哲表示，坦白講，陳水扁在龜山監獄的待遇，不是一個文明國家該有的行為，對一個卸任總統不該這樣子處理，這種對待不是很好，也讓扁有很嚴重的身心症，後來輾轉到台北榮總。至於阿扁有病沒病，這就不用再講了，因為既然在北榮住過，當時診斷的都是很出色的醫生，醫療上沒有問題。

柯文哲說，當時陳水扁轉到別的監獄，就是包尿布、尿失禁、手抖，有著神經學的病變，基於「發生在台灣島的事情，終究是我們歷史的一部分」，2014年他選上台北市長後，就立刻交代台北市立文獻館要做這個口述歷史，因為扁做過一任市長，兩任總統，對台灣現代史是很重要的知識庫。

柯文哲也說，2014年還是馬英九執政，當時阿扁還是有點顧忌，不是很願意接受訪談，直到蔡英文總統上台後，才願意接受。

不過，柯文哲也抱怨，雖然是當到了台北市長，但整個文官體系，也不是他說怎麼樣就怎麼樣，一開始文獻館竟然是用價格標去找出版社，明明應該要用最有利標，出版社也不理想，七拖八拖，拖了好一陣子，2018年又選舉了，說選舉前不要處理，然後又拖過去了。

柯文哲說，在台灣，每次選後都是下次的選前，所以沒有適當時機，該做就做。

柯指出，如果在台灣社會，可以用比較開放的心態去看待，台灣社會會比較好，且發生在台灣島上的一切，都是台灣歷史，超越藍綠不是消滅藍綠，而是藍綠都可以共榮共好，和平生存，每個人有每個人的看法，這些史料如何解讀就不是我們的事情，也希望讓更多人了解當時的歷史，好讓意識形態的抗爭會越來越少，台灣可以和平往前進，這也是他自己的理念。

台北市長柯文哲（右）下午出席「堅持－陳水扁口述歷史回憶錄」新書發表會，與保外就醫...
台北市長柯文哲（右）下午出席「堅持－陳水扁口述歷史回憶錄」新書發表會，與保外就醫的前總統陳水扁同台。記者黃義書／攝影
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