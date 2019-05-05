中常委挺蔡？ 卓榮泰：希望全國人民挺總統

2019-05-05 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰今上午參加新北市嘉義同鄉會第十屆理事長、理監事就職典禮，2人並未針對黨內初選進行交談，卓榮泰指出，中央黨部就是在黨內有共識情況下，努力把工作做好，這是他們的責任。

卓榮泰說，今天是參加別人的盛會，沒有與總統談論到黨內初選事宜，但會有些事務性協調工作要展開，就能依照雙方意見尋求黨內共同的決定。