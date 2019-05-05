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女大生報告僅寫19字 竟獲教授評滿分！

蔡英文：我就是最重視文化設計的總統

2019-05-05 12:38聯合報 記者賴于榛╱即時報導

蔡英文總統今公開行程滿檔，還是抽出時間參觀文博會展覽，並在臉書上表示，台灣的民間設計能量蓬勃強壯，國家的美學當然也不能丟臉，「我相信，蔡英文就是最重視文化設計的總統。」

蔡英文今走訪板橋潮和宮、出席新北市嘉義同鄉會第十屆理事長、理監事就職典禮、參加2019第八屆南丁格爾頒獎典禮，下午還要參拜板橋北極宮、福安宮、土城震安宮、樹林濟安宮，但一早還是先赴文博會參觀。

除了參觀蔡英文也體驗了台南小吃「文文仔火」的溫度、台東的芒草香、桃園的工業節奏聲響，以及她故鄉屏東的落山風，並表示台灣每個地方，都有著獨一無二的文化地景。

蔡英文說，她也參觀了打破前台、後台界線的主題館「演變舞台」，以及工藝館中充滿巧思的茶文化。台上十分鐘，台下十年功。台灣文化兼具有傳統與現代的深厚底蘊。

「文化，是台灣面向世界最大的魅力！」蔡英文表示，3年來，在文化部、中華文化總會 及許多政府和民間夥伴共同努力下，不論是國慶典禮、總統府建築百年特展、台灣燈會、或是各種風格多元的展覽活動，都在寫下台灣文化的新歷史。　　

蔡英文說，台灣的民間設計能量蓬勃強壯，國家的美學當然也不能丟臉，厚植文化力，屬於台灣文化的時代已經開始，「我相信，蔡英文就是最重視文化設計的總統。」

蔡英文參觀文博會。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文參觀文博會。圖／取自蔡英文臉書
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蔡英文

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