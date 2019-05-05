扁5月5日北上新書發表 5月9日凱校餐會挑戰四不踩紅線？

2019-05-05 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



前總統陳水扁保外就醫屢踩紅線，台中監獄基於尊重醫療專業考量，核復同意陳水扁出席今天下午的「堅持-陳水扁口述歷史回憶錄」新書發表會，北市長柯文哲基於對歷史敬重出席活動，扁柯這次公開同台，也引發外界解讀，柯藉幫扁出回憶錄，拉攏獨派勢力。

「堅持-陳水扁口述歷史回憶錄」是由北市文化局、北市府文獻館為前總統陳水扁出版的首本口述回憶錄，委託中央研究院近代史研究所教授陳儀深主持訪談計畫，自2016年7月起10度南下高雄與扁進行訪談，由扁口述成長過程、踏入政治之路到執政的心路歷程。口述歷史談及開啟昔日蔡英文總統從政之路、怎加入民進黨內幕；也談及2000年總統大選、三一九槍擊案、兩岸關係、及柯文哲現象。

除了今天的新書發表會，陳前總統5月9日也將北上出席凱校餐會，扁日前曾在陳水扁新勇哥物語臉書粉專預告，9日晚上6點半在台北大直典華的凱達格蘭基金會感恩募款餐會，他將挑戰「四不」，「一定要上台、一定要演講、一定要講政治、講完還要接受媒體的訪問」，對於9號陳水扁出席凱校餐會如何進場？會不會上台、並發表演說等挑戰保外就醫紅線？凱達格蘭基金會執行長陳致中不透露，僅一再表示，「現在的做法都要先申請。」