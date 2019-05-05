特赦阿扁 柯文哲：政治問題要用政治解決

2019-05-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



今天下午是前總統陳水扁的口述歷史回憶錄新書發表會，台北市長柯文哲今早談到特赦陳水扁，認為蔡英文總統不在2016年處理，今年又要選舉了，他不信現在能處理，但「總之要處理」，做了對個人或許是扣分，但對台灣社會歷史傷害最少。柯表示，政治問題不能只用法津解決，政治問題要用政治解決。

對於是否支持特赦陳水扁，高雄市長韓國瑜日前表態反對，但柯文哲受訪說，其實正確來說是解決這個歷史問題，他認為2016年就應該要處理，今年又要選舉了，他才不相信蔡英文有辦法處理。

柯文哲表示，台灣不是世界最先進或唯一的國家，對面威權國家都可以處理毛澤東了，不管三七開、四六開，給一個公平的歷史評價，把這件事情結束掉，比如錢該交待的交待，法律上該交待的處理掉。

對於新書發表會時間點敏感，被外界質疑選舉考量，柯則說，台灣每次的選後都是下一次的選前，他發現沒有什麼最適當時機，該做就做；這個時間點與陳水扁同台「我不認為會加分，但我認為該做就做，」他是基於當時陳水扁健康狀況會惡化，才指示歷史文獻館去做阿扁口述歷史紀錄、保存歷史；而這本新書他也還沒看完。

柯文哲還說，這個社會不是「是、非、對、錯」，所以特赦也非無條件特赦，為何他每次都說這是個歷史事件的結束，非無條件特赦是指如錢要交待清楚，但政治事件常沒辦法用法律解決，政治問題政治解決。

對於中監認定新書發表屬「職能治療」准陳水扁出席，外界認為理由牽強；柯則說，「牽強也非第一次啊」，阿扁保外就醫每天趴趴走這樣也很怪，「以我的個性我不喜歡這樣」，若2016年就把特赦問題解決掉，就沒有後續保外就醫每天勇哥物語等情況。