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林俊憲祭品文還願要高嘉瑜胖10公斤 透露還有彩蛋

2019-05-05 11:24聯合報 記者林麗玉╱即時報導

台北市美女議員高嘉瑜日前南下幫郭國文補選拜票，立委林俊憲曾在選前發祭品文，表示若郭國文順利當選，他願每月自費請高嘉瑜到台南吃美食、跟粉絲見面。如今郭國文守住台南關鍵1席，林俊憲兌現承諾，6日週一上午10點將邀請高嘉瑜到台南吃遍美食，林今天臉書再度透露，女神已經嘴饞了，他身為東道主，也有讓客人有吃胖的責任，所以5日晚間先突襲開吃！林也發下豪語，向高喊話「來了台南，不胖個十公斤，不讓你回去！」

林俊憲更透露，港湖女神高嘉瑜駕臨府城，也會有彩蛋、神秘嘉賓，透露若行政院前院長賴清德週一人在台南，也可能會邀賴前院長一同加入。

林俊憲受訪表示，這次邀高嘉瑜到台南吃美食、跟粉絲見面，是因上次立委補選，他曾經發祭品文說，若郭國文在316順利當選、守住台南關鍵1席立委，他願意每月自費請高嘉瑜到台南吃美食、跟粉絲見面，也幫忙促進台南觀光，為期1年，這次郭國文順利當選，他則邀高嘉瑜來台南還願，荷包大失血也在所不惜！林透露，他跟高是多年好朋友，別看高嘉瑜個子小小，其實很能吃、食量很大，甚至人還沒來，高就已點菜要吃牛肉湯、肉燥飯、魚丸湯、芒果冰....

林俊憲今天臉書也預告，「大家都知道嘉瑜將在5/6（一）早上十點開吃對吧？」「但女神已經嘴饞了，俊憲身為東道主，也有要讓客人吃胖的責任，所以將於今晚突襲開吃！神秘嘉賓？填飽肚子比較重要。」

請大家週日晚上沒事做？隨時鎖定粉專看看嘉瑜與俊憲的宵夜是什麼。

兩人的直播預告，還放上高嘉瑜鼓著臉頰賣萌照：「看我可愛就欺負我」，兩人合體直播，必將再度引發話題。

圖／擷取自立委林俊憲臉書
圖／擷取自立委林俊憲臉書
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高嘉瑜郭國文林俊憲

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