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曾銘宗：民進黨執政 早已進口99.9％中國工業產品

2019-05-05 11:20聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委曾銘宗今舉行記者會表示，經濟部高層跟他爆料，目前我國10個加工出口區、3個科學研區，以及6港1空的自由貿易港區，在民進黨執政底下，對中國大陸工業産品及原物料99.9％已經准許進口。既然如此，為何還反對國民黨提出的自由經濟特區草案？根本是為反對而反對。

曾銘宗指出，國民黨提出該法案，是因為目前在FTA覆蓋率方面，新加坡高達77%，韓國64%，日本也有23%，但台灣僅9.7%。這樣的結果，即使我們的產品有再高的競爭力，也沒辦法和世界其他各國的產品處在相同的基礎上做競爭。

但對於國民黨所提出自由經濟特區草案，雖然有15縣市長贊成，包括商總、工總都贊成，但民進黨卻基於政治立場，不願支持國民黨提出的方案，為反對而反對。

曾銘宗說，現在台灣經濟面臨四大困題，國際經貿被邊緣化、產業結構升級面臨瓶頸，人才外流極為嚴重，長期低薪問題亟待解決。所以設立自由經濟特區的目的包含自由化，對外擴大開放，人員產品自由移動，法規相關措施跟國際接軌，並選擇前瞻性的產業來做發展，包括金融服務、智慧物流、交易創新、農業加值等。並希望達到四個目標，貨出得去人進來，以高效能行政促進流通便捷，提高台灣競爭力；設置產業特區，提高高附加價值的生產，希望人才跟國際間接軌，強化國內相關產業跟特區的連結，由點到面促進國內產業全面升級；融入區域經濟整合，創造更優質的營運環境。

此外，曾銘宗提到，經濟部高層向他爆料，目前我國10個加工出口區及3個科學研區，還有6港1空的自由貿易港區，在民進黨執政底下，對中國大陸工業産品及原物料99.9％％已經准許進口，只有0.01涉及國防機密等不能進口。

曾銘宗批評，搞了半天，經濟部竟然在呼嚨全國老百姓，說開放MIT會變MIC，但現在都已經進口了，到底有沒有傷害中華民國的產業，曾擔任加工出口區處長的經濟部部長沈榮津應該出來講清楚說明白。

國民黨團上午舉行「自貿特區救經濟 綠營裝睡叫不醒」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨團上午舉行「自貿特區救經濟 綠營裝睡叫不醒」記者會。圖／國民黨團提供
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