選舉無效之訴宣判日逼近 柯文哲找核心幕僚沙盤推演

2019-05-05 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國民黨台北市長候選人丁守中出選舉無效訴訟，一審結果5月10日宣判。台北市長柯文哲陣營近來沙盤推演，定調丁守中控訴的對象，是中選會和台北市選委會，柯文哲也是制度的受害者，若中選會敗訴，按兵不動，等中選會上訴。若丁守中敗訴，相信丁還會再上訴，預計選舉無效官司會拖至年底。

隨著選舉無效之訴的一審宣判日越來越近，柯文哲近來也找來核心幕僚，法務局長袁秀慧、民政局長藍世聰等人針對選舉結果沙盤推演。

袁秀慧說，這場訴訟，柯僅是「參加人」，屆時一審結果出爐後，一定會有很多法院意見陳述，中選會、市選會一定要回應，且研判中選會也不能宣布直接重選，也不可能有過失就因此重選，應該會繼續上訴，一切靜待中選會回應。

近柯人士說，去年九合一選舉，柯文哲其實是「制度下的受害者」，柯曾講過，因為投票等候時間太久，導致不少年輕人不耐久候離去，柯搞不好因此才贏這麼少。

民進黨台北市黨部主委陳正德表示，若敗訴，相信中選會一定會上訴，目前就是等結果出來再說，黨有黨的機制，市黨部就是把目標放在2020，隨機應變。

陳正德也說，現在柯文哲應該也沒有答案，因為柯連自己到底想要幹什麼都不知道，這也是台灣政治史上最詭異的一次，當市長的不安於室，每天想著要幹嘛。