【即時短評】官司、大巨蛋、2020...柯文哲難熬的5月天

2019-05-05 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



要不要參選2020總統？台北市長柯文哲曾說，「6月再來問我」。如今距離6月期限只剩倒數1個月，現在是柯文哲最天人交戰的「政治5月天」。

藍綠總統人選預計6月明朗，初選麻花糾葛階段也牽動柯文哲動向。最近許多民調顯示，在藍綠白三腳督戰局中，柯文哲頂多排老二、甚至墊底，不僅無法突圍，還面臨邊緣化危機。柯文哲不斷加碼衝刺，出國訪美、媽祖繞境、海選人才，但網路聲量始終低於高雄市長韓國瑜，最近還經常被蔡英文總統超車；以今天最新網路溫度計聲量排行，前三名依序為韓國瑜、蔡英文、柯文哲。

5月天有三件事將是觀察柯文哲下一步的政治指標。首先，今天下午「扁柯同台」，柯文哲主動幫台北市前市長陳水扁出版口述歷史，營造「扁柯結盟」氛圍，在民進黨初選內戰中，蔡英文PK行政院前院長賴清德，賴、柯、扁宛如同一陣線的「復仇者聯盟」；柯若能藉扁爭取更多獨派支持、箝制民進黨，有助於2020起手式。

其次，5月10日台北市長選舉無效之訴官司宣判，不管勝負如何，落敗方必會再上訴，這不僅是一場司法戰、更是一場政治戰，藍綠白都高度關注，卡柯、拱柯的傳聞四起。柯若敗，參選氣勢必定重挫，他必須更集中心力回防台北市；柯若勝，無疑是持盈保泰，可以繼續仰攻2020。

第三件指標，則是5月20日大巨蛋停工滿四周年，2014年柯文哲一上任就大張旗鼓提出五大弊案，如今柯的態度已從「廢蛋」轉變為「蓋蛋」，不再施以政治力干擾，甚至脫口說「不拆就是要蓋」。這顆蛋不僅受到台北市民關注，更是全台焦點。柯如何讓大巨蛋案華麗轉身，成為能否孵出2020總統大位的關鍵搖籃。