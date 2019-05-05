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NBA／哈登飆41分 火箭延長賽壓勇士開胡

台灣首位飛行員展現台灣魂不願受壓迫 他到東京上空投下...

電話鼓勵賴清德 蘇貞昌：希望蔡賴真的不要有廝殺

2019-05-05 10:45聯合報 記者賴于榛╱即時報導

民進黨初選仍在協調期，行政院前院長日前致電現任閣揆蘇貞昌，蘇今出席新一代設計展前表示，他與賴清德認識許久彼此無話不談，選舉中賴有很辛苦的地方，所以前幾天通話時雙方確實無所不談，他也幫賴清德好好加油，了解賴在各方面的情況，也都希望雙方真的不要有廝殺，最後把力量用來贏得大選才是支持者的期待。

蘇貞昌說，初選是個過程，最重要是贏得大選，至於初選民調跟怎麼樣的運作方法都是黨中央權責，他們協調小組只是負責協調，但希望協調有好的結果。

另外，蘇貞昌談到自經區時則說，無論自經區名字怎麼改，都會讓台灣區內區外不公平，中國半成品轉一下就變成台灣製造，這對台灣產業不好，對農產品是不公平的，呼籲國人要對台灣有信心，因為目前台商回流投資數字超乎預期，連外資、台商都非常有信心，應該大家一起來加油，而非討論國民黨時代都不敢通過的自經區。

至於高雄市長韓國瑜推自經區卻被考倒，蘇貞昌則說，首長面對議員質詢，有時候準備不及會有狀況，但如果對自己一再講的政策沒有進入狀況，就會被抓包。

針對國民黨立委質疑蘇貞昌宣傳勞退基金在今年第一季就獲利2100多億，等於平均每位勞工的退休金，增加了1萬塊錢是放假消息，蘇貞昌則說，勞退基金先前因為中美貿易戰虧損被批評，現在有獲利，宣傳是要給政府同仁多一點鼓勵。

對於一切利多是否都是為了2020選戰，蘇貞昌則說，政府減輕民眾負擔，今年就可以節稅非常多，一切都是為了人民福國利民所做的努力，靠宣傳人民才會知道哪方面有利的資料可以運作，也希望民眾跟好朋友分享，避免有人沒有搶到好康。

談到前瞻第二期預算執行率超前，蘇貞昌表示，當時國民黨立委拚命杯葛前瞻預算，但現在無論是軌道建設、水環境、城鄉建設等地方首長都大大爭取，就是因為這對於永續環境維持非常必要，並說台劇「我們與惡的距離」，也是公視用前瞻預算來補助的。

行政院長蘇貞昌。記者賴于榛攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛攝影
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行政院長蘇貞昌。記者賴于榛攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛攝影
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蘇貞昌國民黨台商

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